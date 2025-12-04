Confirman festivo para el 8 de diciembre en todo el país y será el último fin de semana largo del año: durará 4 días

El calendario laboral español de 2025 recoge un total de 14 días festivos , de los cuales 9 son nacionales y dos jornadas son festividades locales. La coincidencia de varias festividades en días cercanos al fin de semana, como lunes o viernes, ofrece la oportunidad de disfrutar de unas “minis” vacaciones. Esto ocurrirá el próximo 6 y 8 de diciembre.

Muchos trabajadores aguardan por los fin de semana largo para realizar escapadas y este viernes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, que dejará un puente de cuatro días al pegarse al día de la constitución.

Tras este festivo solo quedará el del 25 de diciembre por la Navidad, No obstante, muchos se cuestionan: ¿Dónde será festivo el próximo 8 de diciembre?

El BOE no deja lugar a dudas y establece el día de la Inmaculada Concepción como Fiesta Nacional no sustituible, por lo que será festivo en toda España.

¿Por qué se celebbra el Día de la Inmaculada Concepción?

El 8 de diciembre figura como festivo nacional en todo el país porque la Inmaculada Concepción ocupa un lugar central en la tradición católica y en la historia institucional de España.

La Iglesia celebra en esta fecha el Día de la Inmaculada Concepción una festividad cuyo origen se remonta a 1476, cuando el papa Sixto IV la estableció oficialmente. Más tarde, en 1708, el papa Clemente XI la convirtió en una celebración universal.

La doctrina que acompaña esta festividad tomó forma definitiva en 1854, cuando el papa Pío IX proclamó que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer instante de su concepción. Ese reconocimiento reforzó una devoción profundamente arraigada en los territorios hispánicos desde siglos atrás.

¿Por qué es festivo el 8 de diciembre en toda España?

La razón por la que esta fecha es un festivo no laborable en toda España tiene un componente histórico decisivo: desde 1760, la Inmaculada Concepción es la patrona y protectora del país. Ese año, el papa Clemente XIII la declaró “Patrona Universal de los Reinos de España e Indias” , en reconocimiento a la defensa que las monarquías españolas habían realizado del dogma.

A modo de distinción, la Santa Sede otorgó a los sacerdotes españoles el privilegio de usar la casulla azul cada 8 de diciembre como símbolo de pureza y devoción.

La Inmaculada es también patrona de la Infantería Española desde 1892, lo que refuerza su peso cultural y simbólico dentro del calendario oficial. En cuanto a la elección del día, la Iglesia fijó el 8 de diciembre siguiendo un criterio estricto: se estableció nueve meses antes del 8 de septiembre, fecha en la que se conmemora el nacimiento de la Virgen María.

