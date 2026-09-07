El Ejército ya tiene su submarino táctico más potente: fue construido en el país y es motivo de orgullo nacional

Según el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y la Armada Española, este es el primer despliegue del S-81 en una misión aliada de esta naturaleza en 2026 (foto: EFE).

La operación Noble Shield es ejecutada por el submarino S-81 Isaac Peral, el cual se considera el más moderno de la Armada española en la actualidad. Además, su construcción se llevó a cabo en el país, lo que simboliza un significativo avance militar para la nación.

La unidad ha sido incorporada a la operación Noble Shield 2026, con el propósito de integrarse con otras estructuras navales de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). De esta manera, el submarino dispone de un equipamiento de última tecnología, convirtiéndolo en un elemento crucial ante un hipotético enfrentamiento marítimo.

Cómo es el nuevo submarino de la Armada española

El S-81 Isaac Peral es el submarino más sofisticado de la Armada española y el primero de una serie de cuatro unidades pertenecientes a la clase S-80 Plus. Diseñado y fabricado en su totalidad en España, representa un símbolo de la capacidad industrial y tecnológica nacional en el ámbito de la defensa.

Con un desplazamiento en inmersión de aproximadamente 3000 toneladas y una eslora que ronda los 80 metros (exactamente 80,81 m), se caracteriza por incorporar sistemas de combate integrados con tecnología de desarrollo propio, sensores y sonares de última generación.

Adicionalmente, posee la capacidad para operar misiles y torpedos pesados y está diseñado para integrar en fases posteriores el sistema AIP (propulsión independiente del aire), lo que incrementa de manera significativa su sigilo y autonomía en su estado sumergido.

Este submarino no solo sobresale por su diseño actual, sino que representa un logro estratégico: es el primero completamente nacional en más de un siglo , lo que denota el fin de la dependencia de construcciones realizadas bajo licencia extranjera.

La nueva operación del S-81 Isaac Peral en Noble Shield

El Ministerio de Defensa español anunció que el 12 de febrero pasado, el Isaac Peral zarpó desde el Arsenal de Cartagena para integrarse en la operación Noble Shield de la OTAN.

Este despliegue es considerado clave en el Mediterráneo, en el marco de las agrupaciones navales permanentes de la Alianza en el flanco sur, una región de notable relevancia estratégica debido a la inestabilidad en el Mediterráneo oriental, el norte de África y las rutas hacia el Mar Rojo.

Este es el primer submarino de la Armada española que participa en esta misión aliada . Entre sus objetivos, se destaca que reforzará la “contribución de España al fortalecimiento de la defensa colectiva de la OTAN”.

Asimismo, se advierte que mejorará la “interoperabilidad entre las Marinas aliadas y asociadas mediante ejercicios y patrullas conjuntas, lo que incrementa la disuasión y defensa a través de la visible presencia de los aliados”.

El Ejército ya tiene su submarino táctico más potente: fue construido en el país y es motivo de orgullo nacional

En qué posición está España en el Ranking de poderío militar 2026

Se ha publicado el nuevo ranking de Global Firepower de 2026, que presenta los puestos actualizados de este año, en el cual España ha ingresado al top 20 de las fuerzas armadas más poderosas del mundo:

Estados Unidos. Rusia. China. India. Corea del Sur. Francia. Japón. Reino Unido. Turquía. Italia. Brasil. Alemania. Indonesia. Pakistán. Israel. Irán. Australia. España. Egipto. Ucrania.

De esta manera, la incorporación del S-81 Isaac Peral a Noble Shield 2026 refuerza la presencia de España dentro de las operaciones navales de la OTAN y marca un nuevo paso para la Armada española.

Su desarrollo nacional, junto con la tecnología incorporada y su capacidad de integración con fuerzas aliadas, lo convierte en una de las principales apuestas de modernización militar del país.