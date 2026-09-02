La Real Federación Española de Fútbol ultima un acuerdo con una clínica para financiar la congelación de óvulos de sus futbolistas. El objetivo es que las jugadoras puedan cuidar su fertilidad. Así no tendrían que elegir de inmediato entre la selección y la maternidad.

Las capitanas del equipo plantearon la iniciativa a la RFEF. El País adelantó la información y la propia entidad la confirmó. Alexia Putellas situó el debate en el choque entre los años de mayor rendimiento y el tiempo biológico.

“Para mí es un avance enorme porque la federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar”.

El acuerdo de la RFEF aún no está cerrado. Faltan varios puntos sobre la congelación de óvulos. La entidad prevé dar a conocer los detalles en la segunda mitad de septiembre.

Hasta entonces, quedan preguntas sobre la cobertura del tratamiento. También se debe definir el acceso, el plazo de conservación y la clínica elegida.

EFE

La RFEF ultima la financiación de la congelación de óvulos: qué se sabe

La RFEF está cerrando el pacto con una clínica de fertilidad. Su nombre todavía no fue difundido. El plan busca facilitar la congelación de óvulos a las jugadoras de la selección que quieran preservar su fertilidad durante la carrera.

La federación tampoco ha explicado qué parte de la congelación de óvulos pagará. Aún debe aclarar si la ayuda cubrirá todas las fases. También falta saber si incluye los fármacos, la extracción y el tiempo de conservación.

Otro dato pendiente es quién podrá solicitar la congelación de óvulos. No se sabe si alcanzará a todas las futbolistas convocadas alguna vez. También podría limitarse a quienes participen en ciertos torneos.

La RFEF tendrá que definir qué pasará si una jugadora se retira, se lesiona o deja el deporte antes de lo previsto. Por eso, el alcance del beneficio no se puede dar por hecho.

Lo confirmado es que el acuerdo se encuentra en su fase final. La presentación está prevista para la segunda quincena de septiembre. Para las jugadoras de la selección, esa letra pequeña será decisiva.

Alexia Putellas explica el impacto del tiempo biológico

El reclamo nace de una realidad habitual en el deporte de élite. Los años de mayor exigencia física coinciden con una etapa clave para la fertilidad. En ese periodo también se toman decisiones que pueden afectar al futuro familiar.

Hacer una pausa puede influir en los contratos y las convocatorias. También puede alterar la continuidad profesional. Putellas destacó que las futbolistas ponen su cuerpo al servicio de la competición y de la selección.

Su testimonio refleja una dificultad que no aparece del mismo modo en las carreras masculinas. La congelación de óvulos surge como una opción para ganar tiempo. Sin embargo, no elimina todos los obstáculos ligados a la maternidad.

La medida no obliga a las jugadoras de la selección a iniciar el tratamiento. Tampoco garantiza un embarazo futuro. Busca que cada deportista pueda valorar la posibilidad con información y atención médica.

Marta Perarnau, presidenta de Futpro, resumió el problema de este modo: “Muchas futbolistas retrasan la decisión de ser madres, y cuando la toman, quizás es tarde. Intentamos que no estén tan condicionadas por su carrera”.

Cómo funciona la congelación de óvulos para deportistas

La congelación de óvulos permite guardar ovocitos obtenidos en una etapa de mayor fertilidad. El objetivo es intentar utilizarlos más adelante. El procedimiento no garantiza por sí solo que se consiga un embarazo.

La técnica puede ofrecer una oportunidad con mejor pronóstico si en el futuro se necesita una fecundación in vitro. La decisión debe tomarse tras una valoración médica. También debe considerar la edad y las circunstancias personales.

Candela Gallardo, ginecóloga de IVI Málaga, sostiene que el proceso puede adaptarse al calendario deportivo. “Un tratamiento de fertilidad son dos semanas y es muy programable”, explica.

Esto permite buscar un periodo con menos partidos. La carga de los entrenamientos también puede reducirse. Durante la estimulación hormonal puede aparecer hinchazón y será necesario ajustar la actividad física.

“La semana de antes de la intervención y la semana de después les decimos que no hagan deporte de impacto”, afirma la especialista. La recomendación busca reducir riesgos durante los días próximos a la extracción.

La planificación médica será esencial para las jugadoras de la selección. Los fármacos utilizados también deberán revisarse según las reglas antidopaje. La lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje determinará si alguna sustancia requiere una autorización.

Los acuerdos de AFE y la WTA que sirven como antecedente

EFE

La Asociación de Futbolistas Españoles firmó un convenio con el Hospital Ruber Internacional. El acuerdo acerca la congelación de óvulos y otros servicios de reproducción asistida a sus afiliados y familiares.

Las prestaciones abarcan la preservación de la fertilidad y la inseminación artificial. También incluyen fecundación in vitro y pruebas genéticas y prenatales. Los afiliados tendrán condiciones preferentes para la vitrificación.

Esta vía es distinta al plan de congelación de óvulos que prepara la RFEF. No está limitada a las jugadoras de la selección. Se dirige a los futbolistas afiliados a AFE y a sus familias.

David Aganzo, presidente del sindicato, afirmó: “Este acuerdo supone un paso más en el compromiso de la Asociación por ofrecer a nuestros afiliados servicios que contribuyan a su bienestar dentro y fuera del terreno de juego”.

El tenis también ofrece un precedente. Desde junio de 2025, la WTA permite que una jugadora se ausente para una congelación de óvulos o embriones. Después puede volver con una clasificación protegida.

Las deportistas que cumplan las condiciones reciben una Clasificación de Entrada Especial. Esta se calcula mediante el promedio de doce semanas de su clasificación. Puede utilizarse para participar en hasta tres torneos.

La congelación de óvulos gana así espacio dentro del deporte profesional. Sin embargo, en el fútbol todavía faltan reglas comunes para los tratamientos. También se necesitan pautas sobre confidencialidad y regreso a la competición.

Para las jugadoras de la selección, el anuncio supone un primer avance. No resuelve todas las barreras de la maternidad. La conciliación y la vuelta después de un embarazo también requieren apoyo, estudios y protocolos.