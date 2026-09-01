Tras 6 años, un equipo del ascenso finalizará su mega estadio | Aumentará un 50% su capacidad y prepara su vuelta a primera división

El UD Almería se encuentra próximo a concluir un proyecto que ha perdurado durante más de seis años. La remodelación del Power Horse Stadium (anteriormente conocido como Estadio de los Juegos Mediterráneos) entra en su etapa crucial durante el verano de 2026.

Las obras transformarán la instalación en un estadio 100% futbolístico moderno, con un incremento considerable de la capacidad y una mayor proximidad al césped, aspecto fundamental para facilitar el retorno a la Primera División.

Tras 6 años, un equipo del ascenso finalizará su mega estadio | Aumentará un 50% su capacidad y prepara su vuelta a primera división UD Almería

Cómo será el megastadio que transformará el sur de España

El estadio, inaugurado en 2005 para los Juegos Mediterráneos, contaba con una pista de atletismo que distanciaba a los aficionados del terreno de juego. La reforma principal eliminará dicha pista, descenderá la altura del césped varios metros y se construirán nuevas gradas cercanas al campo.

Esto provocará una capacidad próxima a los 25.000 espectadores, lo que implica un incremento cercano al 50% en comparación con la configuración actual para encuentros de fútbol.

Las obras seguirán un modelo similar al de Son Moix. Se conservarán las gradas superiores actuales, que se integrarán con las nuevas inferiores debido a la bajada del terreno. Se edificarán cuatro nuevas gradas adyacentes al césped: en primer lugar, la norte; posteriormente, las de preferencia y tribuna; y, por último, la sur, que dispondrá de asientos abatibles para la grada de animación.

Las gradas de fondo norte y sur se mantendrán para otros eventos , aunque con limitaciones de visibilidad para el fútbol en las primeras filas. Se consideran posibles palcos en las áreas superiores.

Tras 6 años, un equipo del ascenso finalizará su mega estadio | Aumentará un 50% su capacidad y prepara su vuelta a primera división UD Almería

Obras del estadio de Almería: inicio este verano y plazos de finalización

De acuerdo con la información disponible, las obras iniciarán en el próximo verano, preferentemente después de la culminación del último partido de la temporada regular, programado para el 31 de mayo.

No obstante, si el Almería participa en el playoff de ascenso, el cual concluiría a mediados de junio, el inicio de los trabajos se vería pospuesto levemente. La fase 2 tiene como plazo límite el año 2028, lo que hace imperativo comenzar este verano.

El plan original contempla la remodelación de los dos fondos y Preferencia mientras se desciende el nivel del terreno de juego. El club ya está efectuando pruebas de reubicación de abonados, como la programada para el partido contra el Andorra, con el fin de mejorar el ambiente y preparar la nueva distribución para la próxima temporada.

Exilio temporal: alternativas viables y pasos clave

Como consecuencia de las obras, el Almería evalúa la posibilidad de disputar las primeras jornadas de la temporada 2026/27 fuera de su local. El club ha establecido contacto con el Granada CF con el fin de utilizar el Nuevo Los Cármenes durante un período de tres o cuatro encuentros.

A pesar de que el Ayuntamiento de Granada no ha recibido una comunicación oficial, las relaciones amistosas entre ambas instituciones favorecen un eventual acuerdo. La finalidad es propiciar el avance de las obras mientras se lleva a cabo la competencia.