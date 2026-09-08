Llega un diluvio este miércoles 9 de septiembre: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

España afronta 48 horas de fuertes tormentas con la llegada de un frente frío que provocará un cambio brusco de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias intensas y tormentas fuertes o muy fuertes, sobre todo en el área mediterránea, junto con un descenso generalizado de las temperaturas que pondrá fin al episodio de calor intenso de los últimos días.

La inestabilidad se desplegará en dos jornadas: comenzará este martes en el noroeste y se trasladará el miércoles al Mediterráneo, donde descargará con mayor virulencia. En algunos puntos, la lluvia podrá acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora, acompañada de granizo, viento, chubascos y tormentas.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Dónde lloverá con más fuerza estos dos días

El episodio arranca este martes por el noroeste. Galicia y las comunidades cantábricas registrarán precipitaciones abundantes, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas de Asturias, Cantabria y la provincia de Lugo, antes de que la inestabilidad avance hacia el este.

El cambio más importante llegará el miércoles, cuando las lluvias y tormentas se trasladen al Mediterráneo. Cataluña y la Comunidad Valenciana estarán en aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones que podrán dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

A ellas se suman Baleares, la Región de Murcia y Cantabria, que permanecerán en aviso amarillo por lluvias de entre 20 y 25 litros por metro cuadrado en una hora. Es el momento álgido de un episodio que dejará tormentas de gran intensidad en la fachada mediterránea.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El adiós al calor: temperaturas en caída libre

El frente traerá consigo un descenso acusado de las temperaturas. Las máximas bajarán de forma notable, más de seis grados, en buena parte del país, e incluso de manera extraordinaria, con caídas superiores a los diez grados, en amplias zonas del nordeste peninsular.

Aun así, el calor se resistirá a marcharse del todo con la presencia de temperaturas máximas en ascenso. Este martes todavía se alcanzarán los 40 grados en zonas de Valencia, Cataluña y Andalucía. Y el miércoles, pese al cambio, Murcia seguirá siendo la capital más calurosa, con 37 grados, seguida de Córdoba y Málaga (35) y Sevilla (34), mientras que Madrid se quedará en 27.

Las noches seguirán siendo cálidas en algunos puntos del sur y los archipiélagos, donde las mínimas no bajarán de los 23 grados, aunque en el interior norte ya se notará el frescor, con valores de 8 grados en Soria o 9 en Ávila y Burgos.

Cómo evolucionará el tiempo el jueves

De cara al jueves, los restos del frente aún podrían dejar intervalos de nubes y precipitaciones débiles en el Cantábrico y Galicia. En el resto del país, en cambio, se espera una jornada más estable, con cielos poco nubosos o despejados por la influencia de las altas presiones.

Las temperaturas se mantendrán ya en valores más propios de la época. Las máximas más altas se darán en el sur, con 35 grados en Córdoba y 34 en Badajoz y Sevilla, mientras que en el interior norte las mínimas seguirán bajando, hasta los 5 grados en Ávila, Soria y Teruel. El episodio de calor intenso quedará, así, definitivamente atrás.