Zarpa el submarino más moderno de la Armada: fue construido en el país y es el orgullo nacional.

La presente operación constituye la primera iniciativa del submarino S-81 Isaac Peral, el cual es el más avanzado de la Armada española en la actualidad. Adicionalmente, su construcción se llevó a cabo en el país, lo que representa un significativo avance militar para la nación.

La unidad ha sido integrada a la operación Noble Shield 2026, con el fin de consolidarse junto a otras estructuras navales de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). De esta forma, cuenta con equipamiento de última tecnología, lo cual lo convierte en un elemento clave ante un hipotético enfrentamiento marítimo.

Según el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y la Armada Española, este es el primer despliegue del S-81 en una misión aliada de esta naturaleza en 2026. Foto: EFE EFE

Cómo es el nuevo submarino de la armada española

El S-81 Isaac Peral es el submarino más avanzado de la Armada Española y representa el primero de una serie de cuatro unidades de la clase S-80 Plus. Diseñado y fabricado íntegramente en España, simboliza la capacidad industrial y tecnológica nacional en el ámbito de la defensa.

Con un desplazamiento en inmersión de aproximadamente 3,000 toneladas y una eslora cercana a los 80 metros (precisamente 80.81 m), incorpora sistemas de combate integrados, tecnología de desarrollo propio, así como sensores y sonares de última generación.

Además, cuenta con la capacidad de operar misiles y torpedos pesados y está preparado para integrar en fases futuras el sistema AIP (propulsión independiente del aire), lo cual incrementa significativamente su sigilo y autonomía en inmersión.

Este submarino no solo destaca por su diseño contemporáneo, sino que representa un logro estratégico: el primero totalmente nacional en más de un siglo , marcando el fin de la dependencia de construcciones bajo licencia extranjera.

Incorporación del S-81 Isaac Peral a la operación Noble Shield

El Ministerio de Defensa español anunció que el 12 de febrero pasado, el Isaac Peral zarpó desde el Arsenal de Cartagena para integrarse en la operación Noble Shield de la OTAN.

Se trata de un despliegue esencial en el Mediterráneo, dentro de las agrupaciones navales permanentes de la Alianza en el flanco sur, una región de alta relevancia estratégica debido a la inestabilidad en el Mediterráneo oriental, el norte de África y las rutas hacia el Mar Rojo.

Es el primer submarino de la Armada española que participa en esta misión aliada . Entre sus objetivos, se subraya que fortalecerá la “contribución de España al fortalecimiento de la defensa colectiva de la OTAN”.

Además, se advierte que mejorará la “interoperabilidad entre las Marinas aliadas y asociadas mediante ejercicios y patrullas conjuntas, lo que aumenta la disuasión y defensa a través de la presencia visible de los aliados”.

Poderío militar 2026: ¿en qué puesto quedó España?

Se divulgó el nuevo ranking de Global Firepower de 2026, el cual presenta la actualización de los puestos correspondiente a este año, en el que España ha ingresado al top 20 de las fuerzas armadas más poderosas del mundo: