Muchos conductores creen que, si un coche no circula y permanece guardado en casa, deja de generar obligaciones legales. Esa idea sigue muy extendida en España, sobre todo entre quienes conservan un segundo vehículo, uno antiguo o un turismo que apenas usan. La normativa española exige mantener el seguro obligatorio incluso cuando el coche está inmovilizado en un garaje, siempre que siga dado de alta y tenga su estacionamiento habitual en España. No cumplir con esta medida puede derivar en multas de hasta 3000 euros, además de otras medidas administrativas. La base legal está en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Su artículo 2 establece que todo propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España debe suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro. Esto significa que tener el vehículo dentro de un garaje privado no elimina el deber de asegurarlo. La lógica jurídica parte de que un coche puede causar daños incluso inmovilizado: un incendio, un desplazamiento accidental, una avería o un incidente con terceros dentro de una comunidad de vecinos. Además, distintos portales especializados como RACE y MAPFRE recuerdan que un coche matriculado y activo debe conservar, como mínimo, la cobertura de responsabilidad civil obligatoria mientras no se tramite su baja. Las sanciones por carecer de seguro del coche oscilan entre 601 y 3005 euros, según el tipo de vehículo, si estaba estacionado o circulando, el tiempo transcurrido sin póliza y la posible reincidencia. En un turismo, la cuantía puede acercarse al máximo legal en supuestos agravados. Además de la multa económica, las autoridades pueden acordar la inmovilización o el precinto del vehículo hasta que se acredite la contratación del seguro. Es una consecuencia especialmente relevante para quienes pensaban volver a usar el coche de forma inmediata. La administración también cruza bases de datos para detectar vehículos sin cobertura. No siempre hace falta una parada en carretera: una inspección, una denuncia o una comprobación documental puede activar el expediente sancionador. Si el vehículo va a permanecer largo tiempo sin uso, la opción legal más segura suele ser solicitar la baja temporal en la Dirección General de Tráfico. Mientras esa situación esté correctamente registrada, desaparecen determinadas obligaciones vinculadas a la circulación activa del vehículo. Antes de hacerlo conviene revisar impuestos, estacionamiento y futuras gestiones para reactivarlo. Otra posibilidad es mantener una póliza básica a terceros con coste reducido. En muchos casos, esto resulta más barato que exponerse a una sanción de cientos o miles de euros por dejar pasar el seguro. Quien tenga un coche guardado desde hace tiempo debería revisar hoy mismo si sigue dado de alta, si la póliza continúa vigente y si los datos están actualizados. El error más común no es conducir sin seguro, sino pensar que no pasa nada por no usarlo.