Mientras Colombia reducirá su jornada a sólo 42 horas, este país avanza hacia la semana laboral de cuatro días.

Mientras Colombia se prepara para reducir oficialmente su jornada laboral a 42 horas semanales, en Europa hay un país que continúa profundizando un modelo todavía más flexible. Se trata de Alemania, donde numerosas empresas mantienen esquemas inspirados en la semana laboral de cuatro días tras los resultados obtenidos en una prueba piloto desarrollada durante los últimos años.

De acuerdo con información publicada por El Economista, basada en un estudio elaborado por la Universidad de Münster e Intraprenör, muchas de las compañías que participaron en el experimento decidieron conservar jornadas más cortas o sistemas flexibles de organización del trabajo, al considerar que aportaron beneficios tanto para los trabajadores como para las propias organizaciones.

Cómo evolucionó el experimento de la semana laboral de cuatro días en Alemania

Dos años después del lanzamiento del programa impulsado por la organización 4 Day Week Global, una parte importante de las empresas continúa aplicando modelos de trabajo con menos horas o mayor flexibilidad .

Mientras Colombia reducirá su jornada a sólo 42 horas, este país avanza hacia la semana laboral de cuatro días. Shutterstock

No obstante, el formato clásico de trabajar únicamente cuatro días a la semana no se mantuvo de manera uniforme. En muchos casos, las compañías adaptaron el esquema según sus necesidades operativas y optaron por redistribuir la jornada, flexibilizar los horarios o brindar mayor autonomía a sus empleados.

Estas alternativas permitieron reorganizar las cargas laborales sin regresar a los modelos tradicionales de trabajo, motivo por el cual varias organizaciones decidieron conservar los cambios incluso después de concluida la prueba.

Los beneficios que encontraron las empresas con las jornadas reducidas

El estudio también reveló que la reducción de la jornada tuvo efectos positivos en distintos aspectos del mercado laboral. Cerca de la mitad de las empresas consultadas aseguró haber mejorado su capacidad para atraer nuevos candidatos.

Además, más de la mitad informó una mayor retención de trabajadores, un factor que se convirtió en uno de los principales argumentos para mantener estos modelos laborales.

Las organizaciones también registraron un incremento en las postulaciones a sus vacantes, lo que refleja que las modalidades flexibles resultan cada vez más atractivas para quienes buscan empleo.

El impacto de trabajar menos horas en la calidad de vida

Los resultados del informe también mostraron mejoras en el bienestar de los trabajadores. La mayoría de las empresas afirmó que sus empleados lograron un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal gracias a la mayor disponibilidad de tiempo libre y a horarios más adaptables.

Asimismo, se observó una disminución del estrés y una percepción más positiva sobre las condiciones de trabajo, sin que ello implicara necesariamente una reducción en la productividad cuando existía una adecuada planificación interna.

Por ese motivo, varias compañías consideran que estos esquemas pueden sostenerse en el largo plazo como una alternativa viable para mejorar el rendimiento y el bienestar de sus equipos.

Colombia reducirá su jornada laboral a 42 horas desde el 15 de julio

Mientras Alemania continúa desarrollando modelos impulsados principalmente por decisiones empresariales, Colombia avanzará desde el 15 de julio con una nueva reducción de la jornada laboral establecida por ley. A partir de esa fecha, el límite semanal pasará a ser de 42 horas, como parte de la implementación gradual de la reforma laboral.

A diferencia de la experiencia alemana, donde predominan las pruebas voluntarias de jornadas flexibles o semanas de cuatro días, en Colombia el cambio responde a una obligación legal que deberán aplicar los empleadores.

La reducción hace parte de un proceso escalonado que busca disminuir la carga horaria de los trabajadores sin afectar sus salarios ni sus derechos laborales, al tiempo que brinda un período de adaptación para las empresas.