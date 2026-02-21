Amazon cierra sus supermercados Amazon Fresh y Amazon Go en España y todo el mundo. Se trata de un giro estratégico que marca el fin de su ambiciosa apuesta por conquistar el retail físico en alimentación. El gigante del e-commerce decidió clausurar estas dos marcas de tiendas físicas tras reconocer que no lograron generar una experiencia de cliente lo suficientemente diferenciada ni un modelo económico viable para escalar a gran nivel. Amazon Fresh era una cadena de supermercados tradicionales enfocada en productos frescos y alimentación diaria. Contaba con alrededor de 50 locales en operación después de su lanzamiento en 2020 en Estados Unidos y Reino Unido. Por su parte, Amazon Go se lanzó en 2018 e innovó por su formato de tiendas sin cajas ni colas, que utilizaba cámaras, sensores e inteligencia artificial para rastrear las compras y cobrar automáticamente a través de la app de Amazon. Sin embargo, enfrentó dificultades técnicas y operativas, lo que llevó a reintroducir cajas en varios locales. Operaba con 14 tiendas. En total, se trata del cierre de decenas de establecimientos, representando el mayor retroceso de Amazon en su intento de saltar del mundo digital al comercio físico tradicional. Desde la compañía de Jeff Bezos explicaron en su comunicado oficial que, a pesar de haber observado “señales alentadoras” en sus tiendas físicas, admitieron que no crearon una “experiencia de cliente verdaderamente distintiva con el modelo económico adecuado para una expansión a gran escala”. Este fracaso se suma a otros intentos previos fallidos de la compañía en retail físico, como cadenas de librerías, tiendas de artículos de cocina, juguetes, electrónica o ropa. Muchas sucursales y centros logísticos se transformarán en supermercados de la marca Whole Foods Market, la cadena de productos orgánicos que Amazon adquirió en 2017. Mientras que otras cerrarán de forma definitiva. La compañía redobla su apuesta por el e-commerce y las entregas a domicilio, áreas donde mantiene una posición dominante, en lugar de invertir más en tiendas físicas propias. Sin embargo, en el rubro, este movimiento supone un reconocimiento público de que la tecnología por sí sola no basta para desplazar a los líderes tradicionales del supermercado. Si bien Amazon seguirá siendo imbatible en ventas online, abandona temporalmente su sueño de dominar también el canal físico en alimentación.