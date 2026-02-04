Amazon confirmó el cierre definitivo de su cadena de supermercados físicos, una decisión que marca el final de una ambiciosa apuesta por el retail tradicional en Estados Unidos. La compañía anunció que todas las tiendas Amazon Go cerraron para siempre, mientras que el formato Amazon Fresh atraviesa un fuerte recorte, lo que representa una retirada histórica del modelo de supermercados presenciales. La empresa decidió cerrar todas las tiendas Amazon Go, el formato sin cajas ni cajeros que utilizaba tecnología de sensores e inteligencia artificial. A pesar de su innovación, el modelo no logró ser rentable a gran escala. En paralelo, Amazon también cerró decenas de locales Amazon Fresh y congeló la expansión del concepto, reconociendo que el negocio de supermercados físicos no cumplió las expectativas financieras. Aunque Amazon cerró sus tiendas físicas, sus clientes no se quedan sin alternativas para comprar alimentos y productos de consumo diario dentro del ecosistema de la empresa o a través de opciones competitivas. A continuación, las principales: Los clientes pueden seguir comprando alimentos frescos, productos de despensa y artículos domésticos directamente desde la plataforma de Amazon.com o la app móvil. Aunque no es un reemplazo exacto de tiendas como Amazon Go o Amazon Fresh, la compañía sigue operando Whole Foods Market, su cadena de supermercados de alta gama. Incluso sin tiendas físicas propias, Amazon facilita: