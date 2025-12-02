Se cierra la tienda de ropa más reconocida del país: confirmaron el cierre de más de 20 tiendas y casi 500 despidos.

En los últimos años, el cierre de tiendas reconocibles en las ciudades españolas ha sido una realidad palpable. La presión de costes, el cambio en los hábitos del consumidor y el auge del comercio online han llevado a cadenas con décadas de presencia a reconsiderar su modelo de negocio físico.

La empresa sueca de fast fashion H&M ha anunciado un proceso que incluye el cierre de 28 tiendas en España y un expediente de regulación de empleo (ERE) que inicialmente afectaba a 588 personas, cifra que se ha reducido a 492 despidos tras las negociaciones con los sindicatos.

H&M anuncia el cierre de 28 tiendas y 492 despidos

El grupo ha indicado que las motivaciones son de carácter organizativo, productivo y económico, impulsadas por la necesidad de “adaptar y perfeccionar” su operativa en un entorno del retail que se encuentra en constante transformación.

Entre los factores destacados se encuentran la intensa competencia del comercio electrónico, el aumento de los costos de alquiler y personal, así como la saturación de los establecimientos físicos.

El cierre de 28 locales representa una estrategia orientada a la optimización de la red de tiendas en España. Este ajuste refleja una tendencia evidente en el sector de la moda hacia la reducción del espacio físico y un enfoque más pronunciado en la digitalización.

Impacto en empleados y clientes tras la decisión

Para los empleados afectados, el anuncio ha generado una considerable incertidumbre. El acuerdo final establece 492 despidos, con indemnizaciones que varían entre 33 y 45 días por cada año trabajado para contratos anteriores a 2012, además de un bono por antigüedad.

Por su parte, las ciudades donde se encuentran las tiendas experimentarán un impacto significativo en el paisaje comercial, con la desaparición de escaparates, una disminución en el tráfico de compradores y posibles repercusiones para otros negocios vecinos.

Los clientes, a su vez, pierden espacios de compra física y se enfrentan a una reducción de opciones “in situ”. Además, la marca refuerza su compromiso con el canal online, lo que podría dejar desatendidas ciertas “experiencias de tienda” que muchos consumidores continúan valorando.

Impacto de la operación y perspectivas futuras

Los empleados afectados deben examinar las condiciones de su despido, solicitar información sobre posibles recolocaciones, planes de transición laboral o compensaciones adicionales. Los sindicatos actúan como los principales representantes en el desarrollo del proceso y en la defensa de los derechos laborales.

Los consumidores habituales están ajustando sus preferencias hacia otras opciones disponibles en canales digitales o en establecimientos competidores, en un contexto de transformación gradual del modelo de venta minorista.

La decisión tomada por H&M confirma un cambio estructural. La disminución de la rentabilidad de los espacios físicos, junto con el crecimiento del comercio digital, establece un panorama diferente al de hace diez años.