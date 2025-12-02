Esta cadena de tiendas de ropa continúa su proceso de reestructuración y baja la persiana de más tiendas.

El sector de la moda rápida atraviesa una transformación sin precedentes. La digitalización, la sostenibilidad y los nuevos hábitos de consumo están obligando a las grandes marcas a replantear sus estrategias para no desaparecer del mapa.

Es en este contexto que H&M ha iniciado en mayo un proceso de reestructuración que incluye el cierre de tiendas en España. A pesar de haber sido una de las más populares en el país, la marca suecaha anunciado el cierre de 28 tiendas en España, afectando a más de 500 empleados.

Esta decisión forma parte de un plan global de optimización que busca adaptar la compañía a las nuevas demandas del mercado y mejorar su eficiencia operativa.

Cierres en todo el país

Las tiendas que han cerrado o están en proceso de cierre se encuentran en diversas regiones de España. Entre ellas destacan los establecimientos en los centros comerciales L’Aljub (Elche), Ociopía (Orihuela) y Habaneras (Torrevieja), que han cesado sus operaciones entre mayo de 2024 y marzo de 2025, afectando a alrededor de 50 empleados en la provincia de Alicante.

En Cataluña, se han cerrado tiendas en Viladecans, Badalona y Girona, impactando a unos 60 trabajadores. Otras ciudades afectadas incluyen León, Ponferrada, Vigo, Salamanca, Almería y Madrid, donde se han clausurado tiendas en centros comerciales como Espacio León, El Rosal, Gran Vía y Torrelodones.

El motivo detrás de los cierres

H&M ha justificado estos cierres por razones organizativas, productivas y económicas. La compañía busca "adaptar y perfeccionar" sus tiendas para satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes. Además, la empresa ha señalado que España concentra el 17% de los cierres de la marca a nivel mundial.

Este proceso de reestructuración también ha implicado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que inicialmente contemplaba 588 despidos, aunque tras las negociaciones con los sindicatos, la cifra se redujo a 521.

Los empleados afectados han recibido indemnizaciones que incluyen entre 33 y 45 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, además de bonificaciones adicionales según su antigüedad.

El futuro de H&M en España

A pesar de estos cierres, H&M en España ha expresado su intención de mantener su presencia, enfocándose en tiendas ubicadas en zonas estratégicas y reforzando su canal de ventas online. La compañía busca adaptarse a un entorno de compras cambiante, en el que los consumidores priorizan la comodidad y la experiencia del cliente.

Este ajuste refleja una tendencia más amplia en el sector del retail, donde muchas marcas están reevaluando su presencia física para centrarse en la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Con estos cambios, H&M espera seguir siendo competitiva en un mercado en constante evolución.