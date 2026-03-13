En los últimos años, el sector de la moda ha experimentado una transformación profunda. El crecimiento del comercio electrónico, la evolución de los hábitos de compra y el aumento de los costes operativos han llevado a muchas empresas del retail textil a replantear su presencia física. En este contexto, la cadena sueca H&M ha puesto en marcha un proceso de reorganización en España que incluye el cierre de 28 tiendas y un expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente afectará a 492 trabajadores, tras un periodo de negociación con los sindicatos. El plan de ajuste responde, según la compañía, a motivos organizativos, productivos y económicos. La empresa busca adaptar su red de establecimientos a un mercado en el que la compra online gana cada vez más peso frente a las tiendas físicas. La decisión forma parte de una tendencia que afecta a buena parte del sector de la moda. En los últimos años, diversas marcas han optado por reducir el número de locales y apostar por modelos que combinan comercio electrónico, logística optimizada y tiendas de mayor tamaño en ubicaciones estratégicas. Para los trabajadores afectados, el acuerdo final del ERE de H&M en España fija 492 despidos con indemnizaciones equivalentes a las de un despido improcedente. Estas compensaciones pueden alcanzar 45 días por año trabajado para la antigüedad anterior a 2012 y 33 días a partir de esa fecha, además de otros complementos pactados durante la negociación sindical. Para los consumidores, el ajuste supone menos puntos de venta físicos de H&M, aunque la marca continuará reforzando su estrategia de venta online. Este enfoque busca integrar el canal digital con una red de tiendas más reducida pero más eficiente. Las ciudades donde se ubican los establecimientos afectados pueden experimentar cambios en su dinámica comercial, ya que la salida de grandes marcas suele alterar el flujo de clientes en determinadas zonas comerciales o centros comerciales. La reorganización de la red de tiendas de H&M en España refleja una transformación más amplia del sector textil. El auge del comercio electrónico, junto con la presión de costes y la evolución del consumo, está obligando a muchas empresas del retail de moda a redefinir su presencia en el mercado.