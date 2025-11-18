Adiós a la freidora de aire | Este nuevo electrodoméstico de Lidl revoluciona las cocinas: prepara comidas de maneras distintas.

Este nuevo electrodoméstico de Lidl revoluciona las cocinas: prepara comidas de maneras distintas.

Lidl ha presentado en España la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un electrodoméstico multifuncional que promete revolucionar la forma de cocinar en casa.

Este dispositivo compacto y de alta potencia combina lo mejor de una freidora, una parrilla y un deshidratador, ofreciendo una solución integral para los amantes de la cocina. Su diseño moderno, su tecnología de cocción saludable y su versatilidad la convierten en una opción ideal para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.

Con este modelo, es posible preparar desde papas fritas crujientes hasta carnes asadas, panes tostados o frutas deshidratadas, todo con resultados profesionales y sin necesidad de añadir aceite.

Con diversas funciones y tecnología de cocción sin aceite, este innovador modelo pretende sustituir los métodos de cocción convencionales.

Freidora 9 en 1 de Lidl: ventajas y usos

La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un dispositivo multifunción que cuenta con 1800 W de potencia y una capacidad interior de 12 litros, diseñado para la preparación de alimentos sin la adición de grasas.

Este electrodoméstico permite freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar. Todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 10 programas automáticos para facilitar su uso. Adicionalmente, incorpora una gran ventana panorámica XL que permite un control visual de la cocción sin necesidad de abrir el aparato.

Su tecnología de aire caliente asegura una distribución uniforme del calor, logrando una textura crujiente en el exterior y una suavidad en el interior, lo que resulta ideal para obtener recetas caseras con un acabado profesional.

Características del producto

Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:

Potencia: 1800 W

Capacidad interior: 12 litros

Temperatura ajustable: de 40 °C a 200 °C

Temporizador: de 1 a 60 minutos / deshidratador de 1 a 24 horas

Pantalla táctil con 10 programas preestablecidos

Ventana panorámica XL para controlar la cocción

Modos de cocción: freír, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar

Accesorios aptos para lavavajillas

Medidas: aprox. 32,5 x 35,4 x 38,5 cm

Longitud del cable: 100 cm

Consejos para adquirir la freidora 9 en 1 perfecta

La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest se puede encontrar en Lidl por un precio de 79,99 euros. Este producto es exclusivo online, lo que significa que solo está disponible a través de la tienda digital oficial de Lidl.

Este modelo se incorpora al catálogo de Silvercrest, la marca de pequeños electrodomésticos del grupo, conocida por su resistencia y excelente relación calidad-precio.

Gracias a su potencia, diseño y diversas funciones, esta freidora 9 en 1 se destaca como uno de los lanzamientos más completos del año en el ámbito de la cocina.