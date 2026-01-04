Ojos caídos | Estos 7 trucos de maquillaje son ideales para rejuvenecer tu mirada. (Fuente: archivo).

Las mujeres en España consideran el maquillaje como una práctica higiénica cotidiana. Según un estudio de Yves Rocher, aproximadamente el 60% de ellas lo aplican al menos una vez al día.

Esta actividad no solo les permite sentirse bien, sino que también contribuye a lucir elegantes y mantener un aspecto saludable. Sin embargo, es pertinente considerar cómo abordar ciertos desafíos estéticos, como los párpados caídos.

¿Qué implica tener párpados caídos?

El fenómeno de los párpados caídos se refiere a la caída del párpado superior, lo que puede resultar en la obstrucción de la visión. Esta condición puede ser consecuencia del envejecimiento o de factores genéticos.

Afortunadamente, existen diversas técnicas de maquillaje que permiten disimular esta situación y realzar la expresión ocular, según lo reportado por El Español.

Ojos Caídos: 7 Trucos de Maquillaje para Rejuvenecer tu Mirada (foto: archivo).

Cómo maquillar ojos con párpados caídos: guía práctica

1. Preparación del contorno de ojos

Comienza limpiando toda la zona del ojo para eliminar cualquier residuo de maquillaje o impurezas que puedan afectar la aplicación de productos posteriores.

2. Hidratación

Aplica un contorno de ojos que hidrate y prevenga o corrija arrugas y no olvides complementar con tu crema hidratante facial para asegurar una adecuada humectación de la piel.

3. Base o corrector

Utiliza una base beige mate en el párpado móvil para iniciar el proceso de maquillaje, evitando así efectos indeseados que puedan comprometer el resultado final.

4. Sombreado estratégico

Apuesta por sombras en tonos tierra y mates, creando un efecto “cut crease” que amplíe visualmente el ojo y realce la profundidad de la mirada.

5. Delineado

Emplea un eyeliner para definir tus ojos, trazando una línea fina con un leve rabillo en la parte superior y un delineado sutil en la parte inferior para un acabado equilibrado.

6. Máscara de pestañas

Aplícala para abrir más tu mirada. Las pestañas postizas también pueden ser tus aliadas, siempre que las apliques con precisión y cuidado.

7. Toque de iluminador

Aplica iluminador cerca del lagrimal para aportar luz y frescura a la mirada, asegurándote de difuminar adecuadamente para un acabado natural y luminoso.

Ojos caídos: con estos 7 trucos de maquillaje podrás rejuvenecer tu mirada. (Fuente: archivo). Freepik

Consejos para lograr un maquillaje de ojos impecable

Conserva la forma natural de tus cejas y evita bajarlas, ya que esto puede acentuar la caída del párpado.

Si tu párpado móvil es estrecho, evita el iluminador bajo la ceja.

Antes de aplicar sombras, usa corrector o base para igualar el tono del párpado.

Con esta guía y los consejos adicionales, ahora puedes experimentar y ajustar estas técnicas de maquillaje para adaptarlas a la forma específica de tus ojos.