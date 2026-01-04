Ciudadanía española: esta es la lista de apellidos que facilitan tramitarla, pero hay un detalle a tener en cuenta. (Fuente: archivo).

Para aquellas personas que buscan mudarse a otros países, conseguir la nacionalidad puede ser la diferencia entre obtener un trabajo de forma legal y no. Por ello, se requiere contar con familiares cercanos (abuelos, padres) que hayan nacido o cuenten con la ciudadanía de ese país.

Es por este motivo que, en la mayoría de los países de habla hispana, haya personas que busquen adquirir la ciudadanía española. Además de brindar todos los derechos que gozan los nacidos en el país, también permite circular, vivir y trabajar dentro de los países que integran la Unión Europea .

Actualmente, la Ley de Memoria Democrática permite a los hijos o hijos de exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual puedan obtener la nacionalidad española.

Sin embargo, también han circulado versiones de que existe otra forma similar para acelerar este trámite.

Ciudadanía española: esta es la lista de apellidos que permiten tramitarla, pero hay un detalle a tener en cuenta (foto: archivo).

Ley de nacionalidad española por origen sefardí: ¿qué es?

La ley de nacionalidad española por origen sefardí, también conocida como Ley 12/2015, es una legislación española que permite a los descendientes de judíos sefardíes expulsados de España en 1492 obtener la ciudadanía española. Esta ley fue implementada como un reconocimiento de su legado histórico y cultural, además de ser una forma de reparar una injusticia histórica.

Esta ley establece que, para obtener la nacionalidad española, los solicitantes deben demostrar su condición de sefardíes y su vinculación con España . Para probar su condición de sefardí, los solicitantes pueden presentar un certificado expedido por el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España o por una autoridad rabínica reconocida.

Para demostrar el vínculo con España, los solicitantes deben pasar una prueba de conocimiento y cultura española , diseñada por el Instituto Cervantes. Sin embargo, los solicitantes de países donde el español es el idioma oficial están exentos de esta prueba.

El procedimiento para solicitar la nacionalidad es parcialmente electrónico y requiere el pago de una tasa. El proceso también incluye una cita con un notario para entregar la documentación necesaria.

Ciudadanía española: esta es la lista de apellidos que permiten tramitarla, pero hay un detalle a tener en cuenta (foto: archivo).

Apellidos que supuestamente otorgan la nacionalidad española

Desde hace algún tiempo, circula una lista de 5200 apellidos de origen sefaradí que supuestamente otorga la ciudadanía española de forma automática. Entre ellos, se encuentran algunos tan comunes como Díaz, Pérez o García.

Sin embargo, esto se ha desmentido de manera categórica.

María Royo, vocera de la Federación Española de Judíos, aseguró en 2015 durante una entrevista para BBC Mundo: “Hay que dejar una cosa clara: no estamos trabajando con ninguna de lista de apellidos para los trámites de la nacionalidad de los descendientes de los sefardíes".

¿Sigue en vigor la ley de nacionalidad española para sefardíes?

A pesar de que en diversos medios persisten afirmaciones sobre su vigencia, la realidad es que el plazo para presentar solicitudes bajo la ley de nacionalidad española por origen sefardí concluyó el 1 de octubre de 2019.

Es cierto que se han realizado excepciones en situaciones particulares, sin embargo, en la actualidad no existe la posibilidad de proceder a través de esta vía.