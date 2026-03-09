Las capacidades militares de un país dependen en gran medida de su poder aéreo. En los conflictos modernos, la superioridad en el cielo sigue siendo uno de los factores más determinantes para controlar el territorio, proteger infraestructuras estratégicas y responder a amenazas externas. España no es una excepción. El Ejército del Aire y del Espacio cuenta con una flota de aviones de combate que desempeñan funciones de defensa del espacio aéreo nacional, participación en misiones de la OTAN y operaciones internacionales. En caso de un conflicto armado, estos cazas serían las principales plataformas que podrían desplegar las Fuerzas Armadas de España para proteger el territorio y apoyar operaciones militares. El principal caza en servicio en las Fuerzas Armadas de España es el Eurofighter Typhoon, un avión de combate de cuarta generación avanzada desarrollado por un consorcio europeo formado por Alemania, Italia, Reino Unido y España. Según el Ejército del Aire y del Espacio, este caza está diseñado para misiones de superioridad aérea, interceptación y ataque de precisión. Puede superar velocidades de Mach 2, transportar misiles aire-aire y aire-tierra, y operar con sistemas de radar avanzados. Los Eurofighter están desplegados en varias bases españolas, entre ellas Morón, Albacete y Canarias, lo que permite cubrir distintos sectores del espacio aéreo nacional. Además, España ha aprobado nuevos pedidos de este modelo dentro del programa Halcon, destinado a reemplazar parte de los cazas más antiguos de la flota. Otro avión clave es el F-18 Hornet, un caza multifunción que lleva décadas operando en el Ejército del Aire. Estos aparatos han participado en numerosas misiones internacionales y continúan desempeñando funciones de defensa aérea, especialmente en Canarias. El F-18 Hornet fue incorporado a la flota española en los años ochenta y sigue siendo uno de los pilares del poder aéreo nacional. Este avión puede realizar misiones de ataque a tierra, defensa aérea y apoyo cercano. Según el Ministerio de Defensa, los F-18 han sido modernizados en varias ocasiones para prolongar su vida operativa y mejorar sus sistemas de radar, armamento y navegación. Sin embargo, algunos de estos aviones se acercan al final de su ciclo operativo. Por esa razón, el Gobierno español ha aprobado planes para sustituir progresivamente parte de la flota por nuevos Eurofighter Typhoon. Además de los cazas principales, el Ejército del Aire dispone de otros sistemas que complementan la capacidad de combate, como aviones de reabastecimiento, vigilancia aérea y transporte militar. Estas aeronaves permiten ampliar el alcance y la eficacia de los aviones de combate españoles en operaciones militares. Los aviones de combate de España no solo se utilizan para proteger el espacio aéreo nacional. También forman parte de las operaciones de defensa colectiva dentro de la OTAN. Las misiones de policía aérea en el Báltico o en Europa del Este son un ejemplo de estas operaciones. En ellas, cazas españoles se despliegan temporalmente en bases aliadas para interceptar aeronaves que puedan suponer una amenaza para el espacio aéreo de la alianza. En caso de un conflicto armado, los Eurofighter y los F-18 serían los principales sistemas de combate aéreo disponibles para las Fuerzas Armadas de España. Estas aeronaves pueden realizar interceptaciones, misiones de ataque de precisión y operaciones de apoyo a fuerzas terrestres. El desarrollo de nuevos programas de modernización, como la compra adicional de Eurofighter Typhoon, refleja la estrategia de España para mantener una fuerza aérea preparada para escenarios de defensa y disuasión en el contexto de la seguridad europea.