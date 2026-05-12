El Gobierno nacional confirmó el regreso de una nueva fase de incorporación al servicio militar obligatorio en Colombia, una medida que llega en medio del fortalecimiento del pie de fuerza para 2026 y que incluye pagos mensuales equivalentes al salario mínimo legal vigente. Desde el pasado 1 de mayo comenzó oficialmente la segunda convocatoria del año para hombres y mujeres interesados en ingresar a las Fuerzas Armadas. La jornada de incorporación ya se adelanta en diferentes distritos militares del país y contempla miles de cupos disponibles para jóvenes que quieran definir su situación militar, acceder a beneficios económicos y abrir camino en programas de educación técnica y profesional. Según el Ejército Nacional, los nuevos incorporados recibirán $1.750.905 mensuales durante el tiempo de servicio, además de bonificaciones adicionales y ayudas para continuar estudios superiores. La nueva convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir 24 años. El Ejército habilitó: Las autoridades indicaron que los aspirantes deberán presentarse en el distrito militar correspondiente o iniciar el proceso virtual de inscripción para avanzar con las evaluaciones médicas, psicológicas y administrativas. En regiones como Boyacá, Santander y Cundinamarca ya comenzaron las jornadas de incorporación para el segundo contingente de 2026. Uno de los puntos que más ha llamado la atención de la nueva convocatoria es el incremento de los beneficios económicos para quienes ingresen a las Fuerzas Armadas. Actualmente, los soldados incorporados recibirán: El Ejército también confirmó que quienes culminen satisfactoriamente el proceso recibirán la tarjeta de reservista de primera clase, documento clave para definir la situación militar en Colombia. Además del pago mensual, el Gobierno busca incentivar el ingreso de jóvenes mediante programas académicos y laborales que funcionan durante y después del servicio militar. Entre los beneficios confirmados aparecen: El Ejército sostiene que el objetivo no solo es fortalecer la defensa nacional, sino también brindar herramientas para que miles de jóvenes construyan un proyecto de vida estable. El proceso de incorporación se realiza mediante los distritos militares habilitados y la plataforma oficial de reclutamiento. Los jóvenes deberán: Las autoridades recordaron que el proceso está dirigido únicamente a ciudadanos colombianos que cumplan con los requisitos de edad y documentación. En Colombia, el servicio militar no funciona mediante “sesiones” anuales, sino a través de contingentes de incorporación que se abren durante el año. Actualmente existen dos modalidades principales: Además, el Gobierno nacional anunció recientemente la extensión temporal de algunos contingentes con el fin de reforzar la seguridad durante las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la prioridad del Ejecutivo es fortalecer la seguridad nacional y garantizar el desarrollo de las próximas elecciones en todo el territorio colombiano. Según el funcionario, la ampliación del pie de fuerza permitirá sumar cerca de 22.000 efectivos adicionales para custodiar el proceso democrático. El Gobierno también confirmó medidas complementarias como: El Ejército Nacional aseguró que quienes culminen el proceso tendrán acceso a programas especiales de adaptación para regresar a la vida civil y vincularse más fácilmente al mercado laboral. Además de la libreta y tarjeta de reservista, los exsoldados podrán acceder a descuentos, formación complementaria y oportunidades de continuidad dentro de las Fuerzas Militares.