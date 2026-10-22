El Consejo Nacional de Comuns ha aprobado con el 59% de los votos la candidatura electoral para las cuatro provincias catalanas.

Este jueves, el Consejo Nacional de Comuns ha aprobado con el 59% de los votos la candidatura electoral para las cuatro provincias catalanas, que encabezará Ada Colau por Barcelona como candidata a la presidencia de la coalición estatal Frente Amplio.

Sin embargo, la decisión ha dejado al descubierto desacuerdos dentro de la propia formación, principalmente debido a la exclusión de la portavoz del partido catalán en el Congreso, Aina Vidal. En este sentido, la diputada ha rechazado ser la primera en la lista por Tarragona, entre reproches a la dirección del partido por la conformación de la candidatura liderada por Colau.

Según ha informado EFE, Vidal ha expresado esas críticas durante su intervención en el Consejo Nacional de Comuns, en el que participaron casi 200 personas y que validó con un 59% de votos a favor la candidatura.

Cómo estará conformada la lista de Comuns para el 29N

Tras Ada Colau, el segundo lugar en la lista será ocupado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mientras que la tercera posición corresponderá a la profesora de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Júlia Miralles.

En el cuarto puesto estará el diputado de Comuns en el Parlament de Cataluña Andrés García Berrio, seguido de la concejal en Barcelona Lucía Martín. También, le siguen el concejal en Sabadell y exportavoz de Comuns Joan Mena y la diputada en el Congreso Viviane Ogou.

Por otro lado, las candidaturas de las restantes provincias catalanas estarán encabezadas por Ester Roca en Tarragona, Júlia Boada en Girona y Montse Cortassa en Lleida.

Ada Colau encabezará la lista por Barcelona, además de ser la candidata a la presidencia del Gobierno por el Frente Amplio para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. EFE

Según los datos recogidos por EFE, la lista de coalición de Frente Amplio ha recibido 114 votos a favor, 60 en contra y 20 en blanco , que representan un 59% y 31%, respectivamente. Sin embargo, en un comunicado de prensa, Comuns ha afirmado que el respaldo fue del 66%, al no contabilizar el porcentaje correspondiente a los votos en blanco.

La aprobación de la lista electoral ha puesto de manifiesto tensiones internas por la decisión de no incluir a Aina Vidal. Incluso, varios de los presentes han solicitado a la dirección reconsiderar la propuesta para elaborar una nueva candidatura, una petición que finalmente no prosperó, según EFE.

Por qué Aina Vidal quedó fuera de la candidatura

La ratificación de las listas de candidatos locales para las cuatro provincias catalanas por parte de Comuns ha generado una polémica por la exclusión de Aina Vidal, quien había encabezado la candidatura de la formación en las elecciones generales de 2023.

En este sentido, ha rechazado la oferta de ser la primera en la nómina por Tarragona, puesto que finalmente será ocupado por Ester Roca. Vidal ha explicado frente al Consejo Nacional que la decisión debía tomarse a nivel local desde el propio territorio y no desde Barcelona. Además, recordó que el partido en Tarragona ya había cerrado su candidatura.

Durante el proceso de elaboración de las listas, Aina Vidal ha rechazado una oferta de última hora para encabezar la candidatura por Tarragona. EFE

De acuerdo con EFE, Vidal ha transmitido sus críticas a la dirección durante el Consejo Nacional de Comuns. incluso, ha criticado que la propuesta de que Colau lidere la candidatura no se hubiera trabajado en primer lugar dentro de los órganos del partido.

En la misma intervención, Vidal ha reiterado su compromiso con la campaña electoral de Frente Amplio para evitar un gobierno de PP y Vox y se ha mostrado confiada en que se pueda reeditar el ejecutivo de coalición con el PSOE.

Por último, Aina Vidal ha insistido en que “nos encontraremos haciendo campaña porque quedan muchos derechos por defender y muchos más por conquistar” tras anunciars que no participaría de las listas. “El Frente Amplio no es perfecto, pero estamos las izquierdas que no nos resignamos y que tenemos hambre de victoria”, ha concluido Vidal.