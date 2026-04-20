Viajar al exterior no solo implica conocer nuevos destinos. Para muchos colombianos, el regreso también incluye traer productos típicos como el jamón ibérico. Sin embargo, en los últimos días, esta práctica comenzó a generar inconvenientes inesperados en los aeropuertos. Algunos viajeros se sorprendieron al ver cómo alimentos que antes pasaban sin mayores controles ahora son retenidos por las autoridades. La situación despertó dudas y preocupación entre quienes desconocían los nuevos protocolos sanitarios. Detrás de estos controles hay una medida que no es menor. Aunque a simple vista parece una restricción puntual, responde a una problemática que podría tener consecuencias económicas importantes para el país. La medida se originó tras una alerta sanitaria emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), luego de detectarse casos de peste porcina africana en España. Como respuesta, Colombia decidió prohibir el ingreso de productos derivados del cerdo para evitar riesgos. Esta restricción incluye jamón ibérico, chorizos, salchichones y otros embutidos. Las autoridades sanitarias reforzaron los controles en aeropuertos, donde estos productos están siendo decomisados sin excepción. Aunque la peste porcina africana no afecta a los seres humanos, sí representa un grave peligro para la producción porcina. Su ingreso al país podría impactar de forma directa en la economía del sector. El riesgo principal radica en las posibles pérdidas millonarias que podría generar un brote en el territorio colombiano. La industria porcina es una fuente clave de empleo, por lo que una crisis sanitaria afectaría tanto a productores como a trabajadores. Además, las autoridades implementaron medidas adicionales de bioseguridad. Los viajeros que hayan estado en contacto con granjas o cerdos deben reportarlo al ingresar al país, con el fin de evitar cualquier tipo de contagio indirecto. Este tipo de controles no es nuevo en el mundo, pero sí refleja el nivel de alerta frente a enfermedades que pueden expandirse rápidamente. En este contexto, la prevención se convierte en la principal herramienta para proteger la producción nacional. Por ahora, la recomendación es clara: evitar transportar productos derivados del cerdo hacia Colombia. De lo contrario, serán retenidos en los controles sanitarios, como parte de una estrategia que busca resguardar al sector porcino del país.