Alemania se prepara para el impacto de un fuerte temporal que ya ha activado medidas excepcionales. La llegada de la borrasca Goretti, denominada Elli en territorio alemán, obligó a cerrar escuelas, suspender trenes y cancelar eventos políticos. Gran parte del país se encuentra bajo alerta naranja, mientras que el norte está en alerta roja, según las autoridades meteorológicas.

Las decisiones comenzaron a anunciarse de forma preventiva ante los fuertes vientos y nevadas pronosticados por el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). Las autoridades insisten en limitar los desplazamientos y extremar las precauciones ante un escenario calificado como de alto riesgo.

Cierres de escuelas y cambios en el sistema educativo

Las autoridades regionales confirmaron que los centros educativos de la ciudad-estado de Bremen pasarán a la modalidad de enseñanza a distancia cuando sea posible. En los casos en que no pueda implementarse esta alternativa, las escuelas permanecerán cerradas durante la jornada del viernes.

Una medida similar se aplicará en Hamburgo, donde también se decidió suspender la actividad escolar presencial. El objetivo es reducir la exposición de alumnos, docentes y personal educativo ante un temporal que podría complicar seriamente los desplazamientos.

La suspensión de clases regulares también se extenderá a buena parte de la región de Baja Sajonia. Las autoridades educativas subrayaron que la prioridad es la seguridad, ante la combinación de vientos intensos, nieve y posibles interrupciones del transporte público.

Trenes y vuelos suspendidos: qué restricciones en el transporte hay por la tormenta

El operador ferroviario Deutsche Bahn anunció una reducción preventiva de la circulación de trenes de larga distancia en el norte y noreste de Alemania. La medida comenzó a aplicarse desde el jueves por la tarde, en previsión de las condiciones meteorológicas adversas.

La compañía informó que los viajeros con billetes para desplazarse entre este jueves y el próximo sábado podrán aplazar el viaje sin costo adicional. La decisión busca evitar situaciones de riesgo y congestión en estaciones clave.

Además, Deutsche Bahn advirtió que algunos trenes de larga distancia circularán a menor velocidad. También alertó sobre posibles retrasos y cancelaciones en los servicios regionales, debido al impacto directo del temporal en las vías.

Alerta sanitaria y cancelaciones políticas

La ministra de Sanidad, Nina Warken, advirtió que el viernes el temporal supondrá “un riesgo extraordinario” para la salud de los ciudadanos. En declaraciones a Rheinische Post, pidió extremar las precauciones y evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

Warken subrayó que quienes deban desplazarse por motivos laborales o personales deben hacerlo con máxima cautela. Las autoridades sanitarias temen accidentes, caídas y complicaciones derivadas de las condiciones climáticas extremas.

En este contexto, la dirección de la Unión Democristiana (CDU) decidió suspender su reunión de principios de año en Maguncia. “Debido a las urgentes advertencias meteorológicas y a los peligros relacionados, así como a la cancelación de trenes y vuelos, nos vemos obligados por desgracia a cancelar nuestra reunión”, informó una portavoz.