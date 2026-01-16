Andar en bicicleta es parte de la vida diaria de los españoles. Un cuarto de la población española (un 22,8%) utiliza la bicicleta semanalmente y casi la mitad (48,2%) la emplea “en alguna ocasión” de acuerdo con el Barómetro de la Bicicleta (BB) 2024 elaborado por la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici).

Así, miles de personas pedalean para ir al trabajo, hacer compras o pasear. Sin embargo, la normativa del país mediterraneo cambia y genera inquietud entre los ciclistas. En algunos tramos, ya no se podrá circular en bicicleta por los arcenes (calzada de una carretera reservada para emergencias).

La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en que “la bicicleta es un vehículo más y debe cumplir las normas como cualquier otro”. Ese mensaje convive con medidas para fomentar la movilidad ciclista. Carriles bici, normas específicas y ahora un cambio clave publicado en el BOE.

La novedad abre la puerta a eliminar arcenes en determinadas carreteras estatales y afectará principalmente a ciudades como Barcelona, que junto con Valencia y Sevilla, son los centros metropolitanos con más ciclistas de uso diario o casi diario.

Cómo deben circular los ciclistas según la DGT

Las normas de circulación para bicicletas eran claras hasta ahora. En ciudad, la DGT recomienda usar carriles bici cuando existan. No son obligatorios. Si no los hay, la bicicleta debe circular cerca del lado derecho.

En vías urbanas, los ciclistas pueden circular en columnas de dos. Es el máximo permitido. La norma busca mejorar la visibilidad y reducir riesgos en calles con tráfico intenso.

En carretera, el arcén es clave. La DGT establece que los ciclistas deben usar el arcén derecho siempre que exista y sea transitable. Solo pueden abandonarlo en descensos prolongados y con seguridad.

También se permite circular en filas de dos. La condición es clara: arrimarse todo lo posible a la derecha. En curvas cerradas o con poca visibilidad, deben ir en fila de uno.

El BOE avala suprimir arcenes para crear carriles bici

El Boletín Oficial del Estado introduce un cambio relevante. El Gobierno permite prescindir del arcén para habilitar carriles bici junto a la calzada. Es una novedad en la red estatal.

La medida se apoya en la movilidad activa y sostenible. Forma parte de la Estrategia Estatal por la Bicicleta. El objetivo es extender su uso más allá de la ciudad.

El BOE refuerza el papel de la Dirección General de Carreteras. Será la encargada de impulsar estas actuaciones. Se busca crear itinerarios ciclistas continuos y seguros.

Para ello, se permite reducir o suprimir arcenes en carreteras con poco tráfico o vías multicarril. Siempre debe justificarse que no se pone en riesgo la seguridad vial.

Por qué esta medida preocupa a muchos ciclistas

Sobre el papel, el cambio busca mejorar la seguridad. En la práctica, muchos ciclistas lo ven como un retroceso. El arcén fue durante décadas su espacio natural en carretera.

La desaparición de arcenes puede dejar menos opciones para circular fuera de rutas habilitadas. En carreteras sin carril bici continuo, la bicicleta puede quedar excluida.

Además, no todos los carriles bici ofrecen las mismas condiciones. Falta de continuidad, mal estado del firme y convivencia con peatones son quejas habituales.

Uso de bicicleta en España. Fuente: Pixabay