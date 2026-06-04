Largas filas en Lidl por esta bicicleta eléctrica urbana: tiene una batería potente y no necesita cambios de marcha. (Fuente: ChatGPT).

La cadena de supermercados Lidl vuelve a atraer la atención de los consumidores en España con uno de sus productos destacados: la bicicleta eléctrica urbana CRIVIT Urban E-Bike X.3. Este modelo ha generado largas filas en las tiendas físicas y un notable interés en su plataforma en línea, debido a su adecuada relación calidad-precio y sus características diseñadas para la movilidad urbana.

Con un 91% de recomendaciones entre los usuarios, esta e-bike se establece como una alternativa eficaz para los desplazamientos diarios, ya sea para acudir al trabajo, realizar compras o movilizarse por la ciudad. Su diseño contemporáneo, junto con componentes de alta calidad, la posicionan como una de las opciones más competitivas del mercado en su categoría de precio.

¿Cómo es la Urban E-Bike X3 de Lidl?

El sistema está impulsado por un motor de buje trasero de 250 W y 40 Nm de par, que permite alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 25 km/h. Además, cuenta con tres niveles de asistencia (ECO, TOUR y RACE), junto con una función Boost que proporciona potencia extra durante 20 segundos en momentos puntuales, como subidas o arranques.

La batería, ubicada detrás del tubo del sillín, es extraíble y fácil de cargar, lo que aporta comodidad en el uso diario. Todo el sistema se controla desde el manillar mediante microbotones, sin necesidad de soltar las manos, mientras que una pantalla LED muestra el estado de la batería.

Es una bicicleta eléctrica urbana diseñada para ofrecer una experiencia de conducción intuitiva y sin complicaciones. A diferencia de las bicicletas tradicionales, no requiere cambios de marcha gracias a su sensor de par, que ajusta automáticamente la asistencia del motor según la fuerza con la que el usuario pedalea.

Largas filas en Lidl por la bicicleta urbana eléctrica: cuenta con una batería potente y no necesita cambios de marcha. ChatGPT

Características principales de la bicicleta eléctrica de Lidl

Rendimiento y batería

Batería con celdas LG de 355 Wh (36 V, 10 Ah)

Autonomía optimizada para uso urbano

Tiempo de carga: aproximadamente 3,5 horas

Velocidad máxima: 25 km/h

Motor y conducción

Motor de buje trasero Mivice M080 (250 W, 40 Nm)

Sensor de par para asistencia natural

3 niveles de asistencia + función Boost

Sin cambios de marcha

Diseño y estructura

Cuadro de aluminio tipo diamante (talla 57 cm)

Peso total aproximado: 23 kg

Apta para usuarios de entre 170 y 195 cm

Componentes y seguridad

Frenos hidráulicos Shimano MT200 (delantero y trasero)

Neumáticos Schwalbe Big Ben de 27,5” con bandas reflectantes

Iluminación LED de alta potencia (hasta 180 lux)

Protección IPX5 contra el agua

Equipamiento adicional

Portaequipajes AtranVelo con sistema de clic

Soporte para móvil SP Connect

Compartimento para Smart Tracker (como AirTag)

Guardabarros, timbre y pata de cabra incluidos

Largas filas en Lidl por esta bicicleta eléctrica urbana: cuenta con una batería potente y no necesita cambios de marcha (foto: Lidl).

¿Cuál es el precio de la bicicleta eléctrica de Lidl?

La CRIVIT Urban E-Bike X.3 tiene un precio de 1199,99 euros, posicionándose como una de las bicicletas eléctricas más accesibles dentro de su categoría, especialmente considerando sus componentes de marcas reconocidas.

Actualmente, está disponible principalmente a través de la tienda online de Lidl, aunque la alta demanda ha generado disponibilidad limitada y largas filas en algunos puntos de venta físicos. El producto se entrega premontado en un 98%, por lo que solo requiere ajustes mínimos antes de su uso.

Para adquirirla, los usuarios deben acceder al sitio web oficial de Lidl, verificar la disponibilidad según su región y completar la compra online. Dada su popularidad, se recomienda actuar con rapidez para asegurar el stock.