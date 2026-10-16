El precio de la vivienda subió un 14,2% interanual en septiembre.

El mercado de la vivienda en España continúa mostrando fuertes tensiones. Mientras el precio de la vivienda nueva y usada subió un 14,2% interanual en septiembre, los desahucios derivados del impago del alquiler y de ejecuciones hipotecarias registraron una caída del 35,7% durante el segundo trimestre del año.

Por otro lado, si se compara con el mes anterior, el precio de la vivienda ha aumentado un 0,7% en comparación a agosto. Incluso, desde comienzos de año, la vivienda se ha revalorizado un 15%.

Los datos surgen, por un lado, de la tasadora Tinsa, y por otro, de las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El precio de la vivienda aumentó 8,8% puntos más que la inflación

El precio de la vivienda, tanto nueva como usada, aumentó 14,2% interanual, mientras que el acumulado de estos nueve meses del año es de 14,9%, según los datos de la firma de tasación Tinsa recogidos por EFE.

Sin embargo, aclaran que a pesar de que el aumento de la vivienda aún registra una cifra de dos dígitos, se está moderando desde junio.

En septiembre, la costa mediterránea experimentó la mayor subida de precios, con un 17,2%. Le siguen las áreas metropolitanas , donde las viviendas se encarecieron un 16,6%; las islas (15,2%); las capitales y grandes ciudades (13,4%) y el resto de municipios (10,4%).

Por otro lado, la firma de tasación indica que el empleo ha continuado un camino de crecimiento, influenciado por la regularización extraordinaria de inmigrantes. No obstante, el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido a raíz del repunte inflacionario, según ha explicado EFE.

En este sentido, la jefa de Estudios de Tinsa, Cristina Arias, ha explicado que el precio de la vivienda registra tasas interanuales “contundentes” en todos los grupos.

Además, se encuentra por encima del umbral de crecimiento nominal del 9% anual establecido por la Comisión Europea, que funciona como un indicador de alerta para detectar equilibrios macroeconómicos y un posible sobrecalentamiento del mercado inmobiliario.

El precio de la vivienda en España se encuentra por encima del umbral de crecimiento nominal del 9% anual establecido por la Comisión Europea. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los desahucios por alquiler e hipoteca caen un 35,7% en el segundo trimestre

El número total de lanzamientos practicados por órganos judiciales, tanto los derivados de impago del alquiler como los hipotecarios, se redujo en el segundo trimestre del año un 35,7%, según datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogidos por EFE.

En este contexto, el CGPJ ha detallado que los desahucios que fueron consecuencia del impago del alquiler disminuyeron un 57,7%, mientras que los derivados del impago de hipotecas lo hicieron un 8,9% frente al mismo periodo del año anterior.

Del total de lanzamientos, 2244 estuvieron relacionados con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 1109 correspondieron a ejecuciones hipotecarias y 1121 se produjeron por otras causas.

El CGPJ ha detallado que los desahucios que fueron consecuencia del impago del alquiler disminuyeron un 57,7%. Shutterstock

Dónde se ejecutaron más desahucios en el segundo trimestre del año

Cataluña encabezó el número total de lanzamientos, con 983 procesos, seguida de Madrid , con 778; Andalucía, con 737; y la Comunidad Valenciana, con 629.

Respecto a los procedimientos derivados del impago del alquiler, Cataluña también ocupó la primera posición, con 456 casos, seguida de Andalucía (397) y la Comunidad Valenciana (361).

En cambio, Andalucía registró el mayor número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, con 247, por delante de Cataluña, con 209, y la Comunidad Valenciana, con 184.

Además, durante el segundo trimestre del año se presentaron 6886 ejecuciones hipotecarias, un 28,6% menos que un año antes. Por su parte, Cataluña concentró 2270 ejecuciones, casi un tercio del total nacional.