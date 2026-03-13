En plena Cuaresma, el papa León XIV lanzó un fuerte mensaje dirigido especialmente a los cristianos que tienen responsabilidades en conflictos armados. Durante una audiencia en el Vaticano con participantes de un curso organizado por la Penitenciaría Apostólica, el pontífice invitó a reflexionar sobre la responsabilidad moral frente a la guerra. El papa planteó una pregunta directa que apunta a la conciencia de quienes toman decisiones en escenarios de violencia. En su discurso interrogó a los creyentes con poder en estos contextos sobre su disposición a revisar sus actos y asumir responsabilidades espirituales. “Cabría preguntarse: ¿tienen los cristianos que tienen graves responsabilidades en los conflictos armados la humildad y el valor de hacer un serio examen de conciencia y de confesarse”, afirmó el pontífice en su intervención. Durante su mensaje, el papa León XIV subrayó la importancia del reconocimiento de los pecados como un paso fundamental para alcanzar la reconciliación. Según explicó, este proceso no solo tiene un impacto personal, sino también consecuencias en la convivencia dentro de la sociedad. “Reconocer nuestros pecados (...) genera la unidad interior de la persona y la unidad con la Iglesia; por lo tanto, favorece también la paz y la unidad en la familia humana”, expresó el pontífice al dirigirse a los presentes. Para el papa, la reconciliación espiritual permite que las personas abandonen actitudes de orgullo o confrontación. De esa manera, quienes experimentan el perdón pueden convertirse en agentes de paz en su entorno cotidiano. “¡Solo una persona reconciliada es capaz de vivir una vida llena de paz y serenidad! Quienes dejan a un lado las armas del orgullo y se dejan renovar continuamente por el perdón de Dios se convierten en agentes de reconciliación en su vida diaria”, sostuvo. El papa León XIV también recordó una norma central de la tradición católica vinculada con el sacramento de la confesión. En su discurso explicó que este acto no solo forma parte de la vida espiritual del creyente, sino que constituye una práctica obligatoria dentro de la doctrina de la Iglesia. “Todo cristiano está obligado a confesarse sacramentalmente al menos una vez al año”, señaló el pontífice al citar el Catecismo de la Iglesia Católica. En este sentido, el papa afirmó que la confesión tiene un impacto que trasciende lo individual. Según indicó, este sacramento aporta energía espiritual a la comunidad y fortalece la cohesión social. La confesión, explicó, da “nueva energía a la sociedad y al mundo” y constituye “el requisito indispensable para la unidad interior de las personas, tan necesaria hoy en día en este tiempo de fragmentación en el que nos toca vivir”. El pontífice también se refirió recientemente a la necesidad de promover una cultura de reconciliación en un mundo marcado por la violencia y los conflictos. En un mensaje enviado a un encuentro internacional por la paz celebrado en Chicago, el papa advirtió sobre el riesgo de caer en la resignación frente a la guerra. “Fomentar una cultura de la reconciliación capaz de superar la globalización de la impotencia, que nos tienta a creer que una era libre de conflictos es inalcanzable”, pidió el papa en su mensaje. El pontífice sostuvo que los cristianos deben asumir un rol activo en la construcción de la paz y colaborar con otros sectores de la sociedad. En esa línea afirmó que “los cristianos están llamados hoy a ser colaboradores de Cristo por la paz”. Además, destacó el papel de la oración como una herramienta capaz de generar cambios profundos en la convivencia entre pueblos y culturas. “Cuando personas de diferentes tradiciones religiosas se unen en oración, tiene el poder de cambiar el curso de la historia”, afirmó.