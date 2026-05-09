Este sábado 9 de mayo, los astros prometen grandes cosas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Gracias a tu destreza y a esa agudeza que tantas veces te saca de apuros, hoy obtendrás algo de un amigo. Todo marchará sin contratiempos y los momentos que vivas serán reconfortantes. Las conversaciones te resultarán muy interesantes. Para Piscis, en el trabajo tu habilidad e inteligencia te sacarán de cualquier imprevisto. Un colega-amigo te ayudará a conseguir ese recurso clave. Todo irá sobre ruedas y te reconfortarán pequeños logros. Las conversaciones y reuniones serán muy interesantes e inspirarán ideas útiles. Hoy, Piscis sentirá el corazón abierto y receptivo; una charla honesta puede encender o sanar un vínculo. Evita idealizar y confía en tu intuición antes de dar un paso. La mayor compatibilidad hoy es con Cáncer, que entiende tu mundo emocional y brinda contención. Juntos fluyen con ternura y seguridad sin forzar el ritmo. Piscis es empático e intuitivo, con gran imaginación, sensibilidad y mundo interior. A veces evade la realidad, pero es compasivo, adaptable y profundamente espiritual. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Piscis. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Confía en tu intuición pisciana y usa tu tacto para pedirle a ese amigo lo que necesitas. Escucha con atención en cada conversación, ahí aparecerán oportunidades. Disfruta lo que fluye y muestra gratitud, te abrirá más puertas.