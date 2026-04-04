Italia ofrece casas por apenas 1 euro y convertirlas en tu hogar o bien en un alojamiento turístico o un negocio. Se trata de una iniciativa que ya benefició a más de mil personas y que sigue expandiéndose en 77 municipios de 14 regiones del país. Esta oportunidad real existe en varios pueblos italianos situados en entornos montañosos y rurales, donde las autoridades buscan voluntarios dispuestos a comprar y rehabilitar propiedades abandonadas para combatir la despoblación. El programa, que comenzó en 2008 en Salemi (Sicilia) tras el terremoto de 1968, se extendió a zonas como Sicilia, Calabria, Cerdeña, Toscana, Piamonte, Marcas y Lazio. Los inmuebles en venta simbólica por 1 euro son casas antiguas, muchas de ellas ruinas o viviendas abandonadas en centros históricos de pueblos pintorescos. Ejemplos destacados incluyen Rivello, un encantador pueblo ubicado en una colina verde rodeada de montañas, con casas blancas y techos de terracota, o localidades a orillas del Lago de Garda, donde las propiedades destacan por sus tejados rojos, iglesias imponentes y paisajes montañosos frondosos. Estas casas se ofrecen precisamente para devolver vida a regiones que sufren un fuerte éxodo rural. Italia enfrenta una preocupante caída demográfica: pasó de 60 millones de habitantes en 2014 a 58,9 millones en 2024, y se proyecta que baje a 57,9 millones para 2030, según datos oficiales. La baja natalidad, especialmente en el sur (7 nacimientos por cada 1000 habitantes frente al promedio nacional de 6,4), y una tasa de fertilidad de solo 1,18 hijos por mujer aceleran el abandono de estos pueblos. No es tan sencillo como pagar 1 euro y listo. Precisamente, los ayuntamientos exigen un compromiso serio para garantizar la revitalización. Los compradores deben presentar un proyecto de restauración en los primeros seis meses tras la adquisición, comenzar las obras dentro del primer año y finalizarlas en un máximo de tres años. Además, es obligatorio contratar una póliza bancaria o de seguro por un valor entre 1000 y 5000 euros como garantía de que se cumplirán las reformas. El incumplimiento puede acarrear multas. Los costos reales van más allá del euro simbólico: se estima una inversión aproximada de 20.000 euros en reformas, a lo que se suman gastos legales, administrativos y posibles incrementos por la dificultad de acceder a mano de obra y materiales en zonas aisladas de montaña. Por eso, esta oportunidad está dirigida a personas con recursos y experiencia en gestión de obras, ya sean familias, pequeños inversores o extranjeros que sueñan con vivir en entornos naturales únicos. Los beneficios son múltiples tanto para los compradores como para las comunidades. Los voluntarios que se animan obtienen una propiedad a precio irrisorio que pueden transformar en su residencia principal, un bed & breakfast turístico o un pequeño comercio, contribuyendo al desarrollo local. Pueblos pioneros como Mussomeli (más de 125 viviendas vendidas) y Sambuca di Sicilia (más de 100 propiedades) demuestran el éxito de la iniciativa, que atrajo especialmente a extranjeros interesados en el estilo de vida italiano rural. Para las localidades, el programa significa frenar la extinción de sus centros históricos y reactivar la economía local. Por su parte, la Comisión Europea y el Ministerio de Economía italiano lo consideran un modelo innovador, aunque advierten que debe complementarse con otras medidas estructurales para ser sostenible a largo plazo. Si te interesa convertirte en uno de estos voluntarios, el primer paso es consultar las webs oficiales de los ayuntamientos de los 77 municipios participantes. Allí se publican las listas de propiedades disponibles, los plazos y todos los requisitos detallados. Portales inmobiliarios especializados también ofrecen información actualizada sobre las casas en venta por 1 euro. Al viajar a Italia, es necesario saber qué puestos de trabajo son de los más demandados para contar con el ingreso clave para vivir en el país europeo. Entre las ofertas más comunes están: