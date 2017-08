"El Gobierno instaló una campaña de abrazos, mimos y fotos, sin ideas"

Una vez más, Sergio Massa eligió un economista para encabezar la lista de su espacio que ahora incluye a Margarita Stolbizer en Buenos Aires en un distrito esquivo, como la Ciudad. Superado el traspié de Guillermo Nielsen (en 2015 se quedó en las PASO), quien llega en su lugar es un mediático como Matías Tombolini.

Este profesor universitario y consultor económico, que pasó como columnista por diarios, radio y tv, generó polémica en las redes sociales con un spot en el que habló del aumento de los impuestos y la pérdida de poder de compra de los salarios desde la cocina de su casa, donde conviven una heladera de dos cuerpos y otros artefactos de primera línea. Lejos de amedrentarse, siguió explotando la polémica para instalar que "la plata no alcanza".

¿Qué lo convenció para ser candidato?

Esta posibilidad permite a uno poner en agenda lo que pensamos: que este Gobierno y el anterior no resolvieron los problemas de la gente y que hacen falta medidas innovadoras.

¿Por qué la plata no alcanza?

Porque los salarios crecieron menos que los precios, y eso se debe a la falta de políticas concretas para proteger el poder de compra, y otras decisiones equivocadas, como Precios Transparentes, que tiró abajo la percepción de confianza sobre una costumbre instalada como lo es el pago con tarjeta. Hoy más gente compra segundas marcas y tarjetea la comida. Por eso prendió nuestro lema.

¿El salario le ganará este año a la inflación?

Al comienzo tenía esa percepción, pero creo que le terminará empatando: vamos hacia una inflación del 23%, que es el promedio de las paritarias. Seguimos igual que en 2016: salarios que caen y servicios más onerosos, que dejan menos plata en el bolsillo.

¿Cómo impacta en el déficit la quita del IVA que proponen para los alimentos?

Del mismo modo que la quita de retenciones al campo, una medida que comparto. ¿Hubo debate sobre cómo se recuperaba esa plata? Se trata solo de decisión política.

¿Al igual que la quita de regalías a las mineras?

Ahí hay un punto para revisar. Pero, en fin, si quitamos presión impositiva sobre los que menos tienen, vamos a tener un impulso al consumo. En definitiva, hay que ver cómo sale el financiamiento. Un costo de $ 15.000 millones no es inabordable en un Presupuesto de un billón. El Gobierno insiste en que primero debe venir la inversión y luego el consumo. Pero ni siquiera consiguió eso. Con la "vuelta al mundo", Macri solo consiguió plata prestada, ni siquiera socios comerciales.

Varios espacios proponen cambios en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia...

Me parece positivo el accionar que tuvieron con Prisma para desmembrar esa empresa de la cual son propietarios los bancos y que generaba una distorsión en el manejo de las tarjetas de crédito y débito. Pero debería ser un organismo con actitud más proactiva.

¿En qué sectores?

Por ejemplo para promover la competencia en las góndolas. Hay que agrandar la presencia de marcas y productos nacionales, sin ejercer una acción coercitiva sobre las demás. Hay que darles oportunidades a las pymes para que vendan sus productos. Pero eso no forma parte del set de propuestas del Gobierno. Mejor dicho, no hay propuestas, porque no propone nada, literal. ¿O alguien conoce las propuestas de Cambiemos para el Parlamento nacional?

Anticipan reformas en lo laboral, tributario, previsional...

Pero no desarrollan. No hay propuestas claras. ¡Discutimos personas en vez de ideas! El Gobierno quiso una campaña de mimos, abrazos y fotos, pero sin ideas.

¿Cuánto aportó a la campaña la discusión de la heladera?

Fue una discusión irrelevante, así tuviera 44 heladeras. No tengo que estar sin trabajo para explicar qué es el desempleo ni ser pobre para entender la pobreza. Las críticas solo se entienden desde el odio.

¿Es odio lo que tiene José Luis Espert con usted?

José Luis es un muchacho grande y que respeto intelectualmente, esté errado o no. Sus expresiones patoteriles me hacen acordar a Guillermo Moreno, pero desde otro lugar. Los guapos digitales tienen poco que ver con mi forma de ser.

¿A qué economistas aprecia?

Primero, a Roberto Lavagna. También valoro a Guillermo Rozenwurcel, José Fanelli, Daniel Heymann, y aunque no pienso como él, a Javier Milei.

Para que no queden dudas... ¿cuánto le cuesta a Tombolini llenar sus dos heladeras?

(Risas) ¡Depende cuántas botellas ponga adentro! Somos de tomar mucho agua en casa...