YPF se asoció con la italiana Eni para exportar GNL: qué implica

YPF selló una asociación con la petrolera italiana Eni. La empresa argentina tendrá un 25% de participación de un acuerdo para exportar GNL en conjunto con su par europea.

El presidente Javier Milei y la primera ministra italiana Giorgia Meloni estuvieron presentes en la firma. El acuerdo fue rubricado por Horacio Marín, presidente de YPF, junto a Claudio Descalzi, CEO de Eni. En abril, ambos suscribieron un "memorando de entendimiento", cuyo siguiente paso es este convenio.

La idea es que dos barcos flotantes ubicados en Río Negro exporten seis millones de toneladas por año. En dinero, se calcula que se tratará de u$s 6000 millones.

ENI tiene conocimiento de exploración offshore, según destacan en YPF.

El despacho de gas de Vaca Muerta hacia el mundo empezará a ejecutarse a partir de fines de este año, pero recién las ventas se concretarían entre 2028 y 2029.

Hay tres grandes petroleras ("super majors" en la jerga petrolera) que se comprometen a comprar el gas que exporten ENI junto a YPF. El nombre de las empresas aún no se conoce, pero Marín tuvo negociaciones en Alemania, Corea e India . Los tres son grandes compradores de gas.

Hay otros proyectos de GNL. Uno es encabezado por Pan American Energy y el otro tiene como protagonistas a YPF con Shell.

La asociación entre YPF y Shell comenzó a germinarse antes que el suscripto con ENI. Sin embargo, el proceso con los italianos avanzará más rápido. Los plazos que YPF maneja para el acuerdo con la multinacional anglo-neerlandesa son más extensos, y hay más procesos internos para que pueda arrancar.

Para conectar la formación neuquina con el puerto de Río Negro, se necesita un gasoducto. Es una obra de infraestructura costosa. El Gobierno anterior financió el gasoducto que conectó Vaca Muerta con Buenos Aires, pero lo pagó el Estado nacional.