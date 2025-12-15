El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que esta semana los precios de los combustibles en Argentina mostrarán una baja en promedio del 2%.

Marín explicó que, desde que comenzó su gestión en la empresa energética a finales de 2023, se propuso hacer un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, que implica que el precio sube o baja en cuanto a “la oferta y la demanda” de combustibles.

“Esta semana, a nivel Argentina, va a haber una baja del 2% en la nafta”, anunció esta mañana en una entrevista con LN+.

La medida responde a esta dinámica aunque, según explicó, no se aplicará de manera uniforme en todo el país. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, aclaró.

Marín indicó que la baja “no va a ser igual en todos lados” pero que, en promedio, será del porcentaje indicado.

El CEO de YPF detalló que la situación es más compleja en el caso del gasoil: “Uno hay que subir y uno hay que bajar”, en referencia a los ajustes diferenciados que se aplicarán a los distintos tipos de combustibles.

En el último mes, el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 4,5%. En términos interanuales, el aumento alcanzó 41,2%, con el litro pasando de $1.108 en diciembre de 2024 a $1.564 en la actualidad, según datos de Surtidores.

En el caso de la nafta premium, el precio subió 3,5% en el último mes, de $1.738 a $1.799, y 31,31% en comparación con diciembre del año pasado. El litro pasó de $1.370 a $1.799. El gasoil aumentó 4,04% respecto a noviembre y 39,84% interanual, alcanzando $1.570 por litro.