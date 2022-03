Wado De Pedro en televisión: el "Nunca Más", la interna del Frente de Todos y el acuerdo con el FMI

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro , afirmó que el "Nunca Más" a los crímenes que cometió la última dictadura cívico militar constituye "el gran acuerdo nacional que tienen los argentinos" y afirmó que el país "debe estar orgulloso de haber resuelto las consecuencias dejadas por un genocidio con memoria, verdad y justicia".

"El "Nunca Más" es el gran acuerdo que tienen hoy los argentinos. Debemos estar orgullosos como país de haber resuelto como país las consecuencias dejadas por un genocidio con memoria, verdad y justicia", señaló De Pedro en declaraciones al canal C5N.

En medio de las repercusiones que tuvieron las conmemoraciones y homenajes que se realizaron en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el ministro remarcó que "la memoria está viva en muchos jóvenes que hoy militan" y marcharon el jueves, al cumplirse 46 años del último golpe de Estado que sufrió Argentina.

"Hoy veo que la memoria está viva en la memoria de los jóvenes que militan y marchan. La última dictadura quiso ir contra la sociedad, minar la autoestima de un pueblo. Recordarlo sirve para que eso no vuelva a ocurrir", indicó el ministro.

Durante la entrevista, De Pedro hizo referencia a su historia personal como hijo de desaparecidos y a su militancia en los organismos de derechos humanos y, visiblemente emocionado, afirmó que los jóvenes que marcharon este 24 de marzo "son hijos del kirchnerismo".

"Esos pibes son los que vieron como durante el gobierno de Néstor (Kirchner) sus padres recuperaron el trabajo o recibieron una computadora son los que estuvieron en esa marcha", destacó.

En relación a las diferencias que se suscitaron en el Frente de Todos (FdT) en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), De Pedro interpretó que " se pone el eje en esas divergencias" en vez de analizar "cómo se generó la deuda" con el organismo de crédito global.

"Tenemos que discutir cómo se generó durante el gobierno de (Mauricio) Macri una deuda de más de 150 mil millones de dólares. Tenemos que establecer también un "Nunca Más" al ciclo de la deuda y a esa Argentina pendular que siempre vuelve a romper el país industrial", subrayó el ministro.

De Pedro estimó que el Frente de Todos encontrará la forma de "coordinar un diálogo interno para generar más tranquilidad" a la ciudadanía.

"El Presidente (Alberto Fernández) es quien toma las decisiones y su cargo no es colegiado, como dijo él y yo coincido. No tengo dudas de que vamos a encontrar en el Frente de Todos la forma de coordinar un diálogo. Hay una exageración con estas cuestiones porque es funcional a que no se hable del desastre que dejó Macri", puntualizó.

El ministro afirmó además que "la verdadera corrupción" tiene que ver con la fuga de capitales y con "las comisiones" que perciben quienes toman esas deudas que después "deben pagar todos los argentinos".