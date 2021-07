Vallejos y Aníbal cruzaron a Tetaz por sus teorías sobre el Banco Central

La diputada María Fernanda Vallejos y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández salieron al cruce hoy del precandidato a diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, por algunas de sus teorías económicas que había expuesto en público.

Tetaz había reclamado que sean los propios bancos los que designen al directorio del Banco Central "para que el presidente (este y los que le sigan) no pueda nunca más usar la máquina de hacer billetes".

Vallejos le recordó que "esa burrada ya la hizo (Mauricio) Macri. Después de la 'Inflation targeting' de (Federico) Sturzenegger, impuso la "Emisión Cero'".

"Por si andás flojo de memoria: se fueron en 2019 con casi 55% de inflación, la más alta en 3 décadas. Estudien y dejen de pasar vergüenza ante la evidencia empírica", agregó.

Tetaz volvió a la carga con dos tweets. "Tenemos que convencer a toda la población de la necesidad de cambiar la ley que regula el Banco Central, para que el presidente (este y los que le sigan) no pueda nunca más usar la máquina de hacer billetes. Basta de inflación", señaló y acto seguido, acotó: "Fernanda no conozco tu trayectoria académica y científica, pero sí los datos, que son tu kriptonita. El plan de emisión cero empezó en octubre 2018 con inflación del 6.5% en septiembre. Para julio 2019 había caído al 2,2% En agosto ganaron ustedes y se hundió la demanda de dinero".

La respuesta de Vallejos no se hizo esperar y refutó la versión del economista. "O sea que la robustez de tu teoría (¿) depende de un resultado electoral. Raro, Mr Friedman se olvidó de poner esa variable en la ecuación. ¿Demanda de dinero? ¡Hablale claro a la gente! Se la fugaron toda y terminaron defaulteando la deuda que uds. mismos habían emitido", indicó la legisladora cristinista.

Vallejos le respondió: "Conclusiones: 1. Tu receta antiinflacionaria es un fracaso probado. 2. Es falso que se requiere un cambio normativo para llevar esa política a la práctica, ergo no querés una ley por los motivos que esgrimís, sino para quitarle a la Argentina la soberanía monetaria".

Luego Tetaz mostró que el directorio del Banco Central se elija a partir de "ternas sugeridas por bancos y universidades".

En este mismo sentido Vallejos le respondió: "O sea: los poderes fácticos, reemplazarían a la voluntad popular expresada vía representantes del PEN, electos por voto de la ciudadanía. Y el Congreso sería la escribanía que legaliza el vaciamiento de la Democracia. Macrismo 2021".

Después de este tuits de Tetaz, se sumó al debate Aníbal Fernández sobre el rol institucional del Banco Central y abrió un hilo de conceptos.

"Dijo EC (Elisa Carrió) que no debía permitirse legisladores que no sepan redactar leyes. No hay que ser abogado para ser legislador pero, por lo menos, habría que tener algún asesoramiento que le explique derecho constitucional", respondió Fernández a Tetaz.

"Sr Tetaz, no hay organismos independientes en la Constitución Nacional. Hay un gobierno que se divide en tres funciones principalisimas. Después tenemos algunos órganos desconcentrados o descentralizados que orbitan en alguno de los tres órganos principales", explicó Fernández antes de acotar que "la CN atribuye la competencia de crear un banco al congreso, el BCRA. Materias administrativas competencia del HCN. Creado el Banco, por imperativo constitucional, entidad descentralizada que goza de plena competencia para decidir sobre los aspectos técnicos de su competencia. Solamente es supervisado por medio de un control de tutela por el Presidente de la Nación en los aspectos administrativos".

Por último, Vallejos acotó: "Sin dudas, pero al BCRA no lo 'maneja' el presidente. Como dicta la CN, es atributo del Congreso su creación. Luego, es un organismo con autonomía en la toma de decisiones de su competencia. Y, por supuesto, en él descansa la soberanía monetaria de la Nación".