Decisión clave: el PRO apoyará el veto de Milei y el Gobierno no mejorará la oferta a los gremios

Restan dos días para que la Cámara de Diputados sesione para tratar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de ley de financiamiento universitario, que tendrá un impacto fiscal del 0,14% del PBI -según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso- y que el Gobierno Nacional busca evitar que salga para no comprometer la meta del superávit.

En ese marco, el titular partidario del PRO a nivel nacional, Mauricio Macri, convocó a una reunión con la Mesa Ejecutiva del PRO PARA determinar un posicionamiento común de cara a la inminente sesión. La resolución general fue apoyar el veto presidencial con la mayor cantidad de diputados posibles.

"Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo", afirmó el PRO a través de un comunicado oficial dado a conocer esta tarde . "Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia", agregaron.

El posicionamiento no estuvo exento de críticas a la actual gestión. En la carta, el PRO aseguró que el gobierno de Milei tuvo deficiencias que llevaron al conflicto de crisis con el sector universitario. Entre las razones estuvo la falta de constitución de las autoridades de la AGN, que debe auditar a las UUNN; así como no haber derogado la resolución del anterior gobierno que impide a la SIGEN a hacer las mismas auditorías.

El PRO también apuntó a la oposición que insiste con el proyecto y nombró particularmente a la UCR por hacer "populismo legislativo" por defender el "aumento de presupuesto a las universidades" mientras rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias".

Como conclusión final, el partido nacional hizo tres pedidos al Ejecutivo :

que convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios; que incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria; que derogue la resolución del exprocurador Zanini involucrando a la SIGEN en la auditoría de las universidades, y avance en las tareas pendientes sobre la AGN para garantizar la transparencia del gasto.

Ayer, el expresidente adelantó parte de su posicionamiento al pedir mayor control sobre el manejo de los fondos al interior de las universidades nacionales -que son entidades autárquicas, lo que significa que son ellas las que administran el dinero que Nación les envía regularmente, siendo solo controladas por auditorías específicas como las de la Auditoría General de la Nación (AGN)-.

En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura.



Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la... — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 6, 2024

Al enfatizar mayormente en ese punto y no tanto en el desfinanciamiento propio que tienen las casas de estudio -que en los 8 primeros meses del año recibieron un 30,1% real menos que el mismo período de 2023-, el Gobierno interpretó el tuit como un evidente guiño al discurso que mantiene Javier Milei. En su publicación de X, Macri dijo que "la UBA enfrenta una crisis de transparencia", ya que "desde 2015 no ha presentado ni una sola factura".

El tuit se produjo dos días después de haberse reunido con el asesor presidencial, Santiago Caputo. La reunión se dio por fuera de la Casa Rosada, en un departamento de la mano derecha de Milei. A pesar de que oficialmente se dijo que el encuentro fue muy bueno, otras fuentes gubernamentales afirman que se trató de una reunión áspera y que no se lograron grandes avances.

En paralelo a esta reunión del bloque, este lunes se conformará la Comisión Técnica con los gremios universitarios y representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias , siendo el principal responsable Alejandro Álvarez (h.). La reunión será a las 16 horas en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación.

La política del Gobierno es no ofrecer una mejor oferta para la paritaria universitaria . En la última audiencia se mejoró 5,8 puntos la oferta anterior y se llegó al 6,8% final que fue rechazado por los sindicatos.

Universidades: cómo está el poroteo en Diputados

En el tratamiento del veto a la ley de movilidad jubilatoria hubo 34 de 38 diputados del PRO que votaron junto al oficialismo. El Gobierno necesita la mayor cantidad de adhesiones posibles para asegurarse las 86 bancas que bloquearán cualquier intento de la oposición por insistir con el proyecto de financiamiento universitario.

Por el momento, la Casa Rosada afirma que no tiene los votos, aunque no creen imposible que ese escenario no se pueda retrotraer. El anuncio del PRO significa un espaldarazo que La Libertad Avanza estaba necesitando. En el oficialismo esperan tener a sus 39 diputados y sumarles -como mínimo- a 34 del bloque macrista; juntando 73 diputados de base.

La clave está en otros bloques minoritarios que ayudaron a que se llegue a los 87 votos negativos en septiembre. El jefe de bloque del MID, Oscar Zago, viajó a España por un problema personal y no podrá asistir; aunque sus otros dos legisladores (Edgardo Falcone y Cecilia Ibáñez) acompañarán al gobierno. Paula Omodeo -del monobloque Creo- también se suma a esa lista.

Para insistir con un veto se precisa que ambas cámaras insistan con el proyecto vetado con los dos tercios de los presentes. Es por eso que cobra vital importancia la cantidad de asistentes, ya que varía la base de cálculo sobre la cual se proyectan los poroteos.

Aunque no confirmaron públicamente, los sanjuaninos del Producción y Trabajo, María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez, también son diputados que los libertarios anotan a su favor. La duda estaba en los tres integrantes del bloque Independencia, que dependen del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo; así como en los cinco radicales que votaron con LLA el mes pasado: varios de ellos planean ausentarse.

El resto del bloque de la UCR pedirá insistir en el proyecto universitario. Incluso, el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, fue uno de los formuló el pedido de sesión para el miércoles a las 11 horas. Unión por la Patria, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, PTS, Por Santa Cruz, Fuerzas del Cielo, Izquierda Socialista, Movimiento Popular Neuquino y el Partido Obrero , también se suman a esa postura. Si todos asisten, juntan 166 votos afirmativos.

A esto se le suma el voto positivo que anticipó el diputado del PRO Álvaro González, quien pertenece al esquema político de Horacio Rodríguez Larreta; el mismo en el que opera el cordobés Héctor Baldassi, que cuando se votó el proyecto universitario en agosto se ausentó.