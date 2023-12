Una por una, las mejores frases del discurso de asunción de Javier Milei

El presidente Javier Milei juró hoy y asumió como presidente ante la Asamblea Legislativa que se realizó en el Congreso. Luego, ante la gente y desde un atril en las escalinatas del palacio legislativa, el primer mandatario dio un discurso, cuyas frases más resonantes reproducimos a continuación:



Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país.

Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros.



Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente, no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación.

Esta es la herencia que nos dejan: una inflación plantada de 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para evitarla.

Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock.

Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.

No tenemos margen para discusiones estériles. Nuestro país exige acción y una acción inmediata.

No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas. Pero lamentablemente no nos han dejado opción.

Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política.

Sabemos que a corto plazo la situación empeorará. Pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo.

El que corta no cobra.

No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido.



Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!