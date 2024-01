Zuchovicki advirtió sobre los riesgos de la cuasimoneda en La Rioja: "Esto es un..."

Cotizaciones relacionadas

A pedido del gobernador Ricardo Quintela, la Legislatura de La Rioja aprobó un proyecto para emitir $ 22.500 millones de Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade). Es decir, de ahora en más, habrá transacciones que se podrán realizar con una cuasimoneda de jurisdicción provincial.

" Queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a las y los riojanos ", expresó el mandatario provincial. Además sostuvo que los trabajadores " quedaron muy por debajo de la inflación, provocando una fuerte pérdida del poder adquisitivo ".

En un comunicado a través de sus redes sociales, Quintela denunció que el Gobierno le debe este año " 9300 millones de pesos " a su provincia, que serían destinados a palear el impacto de la inflación. Por este motivo, decidieron llevar adelante la emisión de una cuasimoneda, una práctica que también estuvo vigente en 2001.

El proyecto prevé la circulación de una moneda o bono emitido por el gobierno provincial, que debe ser aceptado obligatoriamente por municipios, entidades y empresas del Estado. En un primer momento, se utilizarán para el pago de sueldos y otros servicios.



Cuasimoneda en La Rioja: cuál es la visión de los expertos



El analista Claudio Zuchovicki evaluó las ventajas y desventajas que podría traer la emisión de esta moneda provincial, y recordó que a comienzos de este siglo " se crearon bonos para pagarles a sus empleados y proveedores ".

" Es una manera de licuar su déficit fiscal, porque manifiesta la confianza sobre ese emisor del manejo de sus cuentas ", sostuvo el experto, en diálogo con Cadena 3 de Rosario.

Sin embargo, sostuvo que es " un arma de doble filo " porque en su aplicación " se va a ver la calidad de cada gobernador y la confianza ".

Claudio Zuchovicki evaluó los riesgos de la cuasimoneda.

" Un bono provincial, internamente, lo arreglarían de esa manera porque una de las condiciones es que esa misma administración te lo tiene que tomar. El tema es afuera. Ahí es lo que dice Milei, que se va a tomar a la confianza que hay sobre cada una de las gestiones ", explicó el economista.