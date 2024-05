Un exasesor de Milei volvió a pegarle duro: "No tiene..."

El economista Carlos Rodríguez volvió a cuestionar con dureza a Javier Milei, de quien fuera asesor, y consideró que el Presidente debe hacer "menos viajes al exterior" y darle "más bola a los 'zurdos' locales".

"Milei no tiene equipo. No es un partido. Están él y sus fanáticos. Milei y sus seguidores van a tener que darse cuenta que en política lo que importa son los hechos y no lo que ellos se creen de ellos mismos", sostuvo el también ex viceministro de Economía de los '90.

Además, indicó que el Presidente "echa a todos los del Gabinete que le hacen sombra. Básicamente son Milei y su hermana. Tiene que construir un verdadero partido de derecha con miras a 2025/27 y olvidarse de tratar de cambiar la Argentina con una ley. Tiene que buscar metas menos ambiciosas y más creíbles para 2024 y el Presupuesto 2025".

"Carece de gente para miles de posiciones de Gobierno intermedias. Formar un partido sostenible debe ser una meta prioritaria antes de tratar de cambiar la Argentina de un plumazo. Menos viajes al exterior y más bola a los 'zurdos' locales. Así como estamos, si Milei desaparece, se lleva puesto con él a la economía de mercado, el liberalismo y a la derecha. No debemos permitirlo", enfatizó.

En un extenso posteo en su cuenta de la red social X, Rodríguez señaló además que "a pesar de proclamar que Milei es el líder más importante del planeta y que han hecho el ajuste más grande de la historia del país, la realidad es que no han pasado una sola ley en sus primeros cinco meses de Gobierno. Quizá logren pasar una próximamente, en lo que sería una victoria pírrica".

A su criterio, el Gobierno provocó una de las recesiones "más rápidas y profundas de la historia del país y una enorme devaluación que licuó ingresos, jubilaciones, gastos sociales y paralizó la obra pública".

También advirtió que "el cepo, el Impuesto PAIS y la obligación de los exportadores de vender las divisas al BCRA son elementos esenciales para sostener la paridad cambiaria, la recaudación y la ficción inflacionaria".

