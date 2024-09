Un exaliado y socio de Milei realizó un pronóstico muy sombrío sobre la gestión libertaria: "Esto no termina bien"

Diego Giacomini, economista ultraliberal y exaliado de Javier Milei, continúa con sus arremetidas contra el Presidente. Las tensiones entre ambos, que comenzaron hace cuatro años tras su distanciamiento, se intensificaron en los últimos meses. En una entrevista con Romina Manguel en el programa No Dejes Para Mañana de Radio Con Vos, Giacomini profundizó en sus críticas hacia Milei, cuestionando sus decisiones políticas y su enfoque económico.

"Un plan económico condenado al fracaso"

Giacomini no escatimó en comentarios negativos sobre el plan económico de Milei. Durante la entrevista, afirmó que "un plan económico que se basa en el superávit está condenado al fracaso", argumentando que este enfoque no tiene sustento. El economista señaló que intentó explicarle varias veces a Milei los peligros de su estrategia, pero "no lo quiso entender, porque le tocaba su mesianismo".

La referencia al mesianismo no es casual, ya que Giacomini sostiene que Milei perdió la objetividad y se rodeó de un círculo de admiradores que refuerzan su visión errada de la economía. "Javier Milei es fanático de una escuela que nunca entendió", afirmó, en referencia a la corriente de pensadores liberales denominada "austríacos", que pese a tener distintas nacionalidades conservaron el apodo del lugar de origen de las teorías. Friedrich Hayek, Gunnar Myrdal y Murray Rothbard, entre otros, creen que la libertad individual es la base del progreso económico.

Conservadurismo disfrazado de liberalismo

Giacomini también denunció lo que considera una contradicción en la postura de Milei. Según él, el presidente electo promueve un conservadurismo disfrazado de liberalismo, describiéndolo como "conservadurismo populista rancio de derecha". Para el economista, Milei intenta vender una imagen liberal, pero en realidad su enfoque es más cercano al populismo, aunque "si se presenta así no lo vota nadie".

En este sentido, advirtió que el fracaso del gobierno de Milei no debería asociarse al liberalismo, sino a la mala implementación de políticas. "Cuando esto termine mal, no tiene nada que ver con el liberalismo. Esto no termina bien", pronosticó de manera contundente.

Cambios en el círculo íntimo de Milei

Una de las críticas más personales de Giacomini se centró en la transformación que vio en Milei desde que comenzaron a distanciarse. Aseguró que el economista que conoció en 2019 ha cambiado profundamente, afirmando que "Milei es una persona muy diferente a la que era en 2019". Esta transformación se reflejaría no solo en su política, sino también en sus relaciones personales. "Yo era el único amigo de Milei. En mi vida lo vi a Posse (ex jefe de Gabinete) nunca lo escuché hablar ni por teléfono con él", comentó, refiriéndose al nuevo entorno del presidente electo.

Críticas a las designaciones del gabinete de Milei

El nombramiento de Luis "Toto" Caputo como ministro de Economía fue otro de los puntos que, en su momento, exacerbó las críticas de Giacomini. Según él, Milei siempre despreciaba a Caputo, tanto ética como técnicamente, por su enfoque financiero. "Jamás pensé que Luis Caputo podía ser el Ministro de Economía de Milei", confesó, y añadió: "Javier Milei deploraba ética y técnicamente a Luis Caputo".

Giacomini concluyó su entrevista con una áspera caracterización del primer mandatario: "Javier Milei solo se preocupa por ensalzar su imagen y en usar el andamiaje estatal en beneficios personales, que es lo que hacían los reyes".