La apuesta de alto vuelo de Milei para su primera gira de 2025 y el destino a definir

Aunque el 2025 estará signado por el desarrollo de las elecciones legislativas en todo el país, el presidente Javier Milei no dejará de priorizar su agenda global, con presencias en eventos con los principales líderes mundiales y con sus apariciones en medios internacionales, ocasiones en las que busca erigirse como un embajador de los valores libertarios y de Occidente hacia el mundo.

Muestra de ello son las múltiples publicaciones que hace en sus cuentas de redes sociales. La primera de esta semana era un mapa que mostraba a los líderes latinos más buscados en Google durante el 2024, siendo Milei el que aparecía en la mayor cantidad de veces.

"Fenómeno barrial", escribió en tono de broma en la descripción de ese posteo, modus operandi que usa cuando comparte tapas de revistas y diarios internacionales que hablan de su programa de gobierno y económico.

La agenda del mandatario libertario ya tiene sus dos primeras paradas relevantes: la primera será su asistencia a la asunción del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a celebrarse el 20 de enero; y la segunda su presencia al Foro Económico Mundial (WEF) a celebrarse desde el 20 al 24 del mismo mes en la ciudad suiza de Davos. En el medio, se espera que tenga algunas paradas intermedias en donde podría recibir algunas distinciones, aún sin confirmar en detalle.





En detalle, la primera gira de Milei en 2025

Fue el mismo Trump quien decidió invitar a un puñado de presidentes para que presencien la Investidura, la cual se dará en la fachada oeste del Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C., ciudad que por estos días está siendo azotada por una ola de frío extrema que está generando estrés en el sistema de energía y transporte aeronáutico estadounidense.

Además de Milei, fueron invitados Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador) y Xi Jinping (China). Aún no se sabía si estos tres mandatarios asistirían a la ceremonia, aunque medios internacionales dan por caída la asistencia del líder chino.

Javier Milei y Donald Trump en noviembre del año pasado en Mar-a-Lago

La sinergia entre Milei y Trump es fuerte. Estados Unidos reconoce a Argentina como su principal aliado geopolítico en una región llena de gobiernos de centroizquierda y que apuestan por otras potencias globales. Esto es recíproco de parte del jefe de Estado libertario, ya que la considera como su principal socio estratégico junto a Israel.

Ambos se vieron dos veces: la primera fue en una cumbre de la CPAC en febrero del año pasado y la segunda fue en la otra edición de ese mismo foro de ultraderecha en Mar-a-Lago, a días de que Trump ganara el balotaje contra Kamala Harris. "Es uno de los pocos presidentes en el mundo que entiende la naturaleza de la batalla cultural", lo describió Milei en un reportaje reciente en Radio Mitre.

El mismo día que Trump sea aclamado como el 47° Presidente de los Estados Unidos estará comenzando en Suiza el conocido Foro de Davos, evento clave al que asisten jefes de Estado y enviados de países del G20 y G7, así como CEO y presidentes de 1000 empresas miembro. Esta finalizará el 24 de enero.

Se trata de un lugar al que el círculo libertario le tiene una estima especial. Muchos lo recuerdan como el primer discurso de impacto global de Milei. En la edición del año pasado, el Presidente eludió los habituales discursos que suelen emitirse allí y alertó a los presentes que "Occidente está en peligro porque sus líderes fueron cooptados por una visión que conduce al socialismo y a la pobreza", justificando que ese tipo de foros, así como como los organismos multilaterales estaban "cooptadas por el socialismo" y que "el capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia en todo el planeta".

Según desprendieron fuentes presidenciales a El Cronista, la idea es seguir profundizando en esos conceptos, explicando que los principales números de la gestión se lograron al calor de las ideas libertarias. Además, se hará énfasis en la oposición a los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, algo que Milei ya viene haciendo desde hace tiempo y que hizo en sus diversas participaciones internacionales.

Javier Milei en el Foro de Davos de 2024

La delegación argentina irá variando a lo largo de la gira. Para Estados Unidos serán el mismo Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein. Se espera que se mantenga la misma formación y que en Suiza se incorporen funcionarios del gabinete económico del Gobierno: de ellos, el año pasado viajó solamente el ministro de Economía, Luis Caputo. Este será la primera ocasión en la que se use el avión presidencial que estaba en reparación en el último año.

Está dentro de las probabilidades que se sume una tercera parada al viaje nsi prospera la idea de hacer base un día en Alemania, presuntamente para recibir una distinción. En junio del año pasado, Milei aprovechó sus múltiples destinos programados en el continente europeo para tener una reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Por el momento el Presidente no iría, aunque en la Casa Rosada no descartan que este destino se pueda reabrir, ya que la agenda de viajes no está cerrada. "Lo definitivo siempre se comunica un día antes de que parta el vuelo", dicen. Milei realizó 18 viajes al exterior en su primer año de gobierno y Estados Unidos fue su destino predilecto: es cuestión de meses para ver cómo será la dinámica este año.