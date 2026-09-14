El Tribunal Oral Federal 7 condenó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido a cuatro años de prisión (Fuente: Archivo).

El Tribunal Oral Federal 5 dio a conocer este lunes su veredicto en la causa conocida como Sueños Compartidos, que investigó el destino de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El tribunal absolvió al ex ministro de Planificación Julio De Vido y dictó penas de prisión en suspenso para José López, Abel Fatala, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender.

José López recibió una pena de prisión en suspenso

El expediente analizó la administración de los recursos asignados al programa entre 2005 y 2011 y un presunto desvío de $206.438.454,05.

Los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado dieron a conocer el fallo después de seis meses de debate oral.

Aunque hubo condenas, ninguno de los acusados quedará detenido por el momento. Las penas deberán quedar firmes para que pueda evaluarse su cumplimiento efectivo.

Sueños Compartidos: qué resolvió la Justicia

El tribunal consideró penalmente responsables del delito de administración fraudulenta a cuatro de los acusados y absolvió a otros cinco. Las principales resoluciones fueron:

Julio De Vido , ex ministro de Planificación, fue absuelto por mayoría.

José López , ex secretario de Obras Públicas, recibió una pena de 2 años y 9 meses de prisión , por mayoría, como coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada.

Abel Fatala , ex subsecretario de Obras Públicas, fue condenado por mayoría a 2 años y 9 meses como coautor penalmente responsable de administración fraudulenta.

Sergio Schoklender , ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibió por mayoría una pena de 2 años y 8 meses por el mismo delito.

Pablo Schoklender, ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fue condenado por mayoría a 2 años y 4 meses por administración fraudulenta.

En tanto, el tribunal absolvió por unanimidad a Claudio Freidin, ex asesor de la Secretaría de Obras Públicas; Carlos Castellano, ex funcionario de Planificación; Daniel Nasif, ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santiago del Estero; y Silvia Karina Nasif, ex administrativa de la gobernación de esa provincia.

Cuándo se conocerán los fundamentos del fallo

El juicio oral se desarrolló durante seis meses, con audiencias semanales y bajo una modalidad mixta: algunas personas participaron de manera presencial en el SUM de los tribunales de Comodoro Py y otras lo hicieron por videoconferencia.

Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibió por mayoría una pena de 2 años y 8 meses por el mismo delito

El Tribunal Oral Federal 5 informó que la sentencia será difundida el 13 de noviembre.

Hasta entonces, el veredicto marca la resolución de la etapa oral, pero las condenas todavía no quedaron firmes.

Las otras condenas de Julio De Vido

La absolución en Sueños Compartidos no modifica el historial de condenas que acumula Julio De Vido en otros expedientes judiciales.

El ex funcionario recibió condenas por la tragedia ferroviaria de Once, por las causas conocidas como Trenes Chatarra y GNL, por Odebrecht y por Skanska . Según el detalle informado tras el veredicto, suma cinco condenas en los tribunales federales.

La condena por la tragedia de Once es de cuatro años de prisión y es la única de esas sentencias que quedó firme. En los casos Trenes Chatarra y GNL recibió cuatro años en cada uno; en Odebrecht, tres años en suspenso; y en Skanska, cinco años de prisión e inhabilitación perpetua.

La condena por la tragedia de Once es la única de las sentencias contra De Vido que quedó firme NA

José López y su situación judicial

José López también acumula antecedentes judiciales en distintas causas. Tiene tres condenas firmes, que fueron unificadas en una pena de 13 años de prisión, por los bolsos con USD 9 millones encontrados en un convento de General Rodríguez, la tenencia ilegítima de un arma y la causa Vialidad.

Además, recibió una condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua en el expediente Skanska.

Con la resolución conocida este lunes en Sueños Compartidos, López suma una nueva condena.