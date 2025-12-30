La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que aplicarán un aumento de 2,47% a los jubilados y pensionados. El incremento se hará efectivo en enero, durante el primer calendario de pagos de 2026.

Cuánto cobran los jubilados en enero

El INDEC dio a conocer que la inflación de noviembre fue de 2,47%, por lo que el aumento será equivalente. De esta manera, los montos a cobrar serán los siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos : $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 279.439,45 + bono de $ 70.000 = $ 349.439,45

Jubilación mínima : $ 349.299,32 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,32

Jubilación máxima: $ 2.350.453,71.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

El organismo previsional publicó el calendario de pagos de enero para los adultos mayores:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

