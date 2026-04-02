La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 2 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.365, cifra que demuestra una diferencia de -4,58% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. La estabilidad del mercado podría estar influyendo en este aumento, generando expectativas de un comportamiento favorable en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 48.31%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las prohibiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: