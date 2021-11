"Si no queres tener la heladera vacía, eliminalos", el bizarro mensaje de una candidata salteña con el Juego del Calamar

La concejala por la ciudad salteña de Rosario Lerma, Griselda Galleguillos, lanzó este lunes un spot de campaña donde se la ve bailando y parafraseando la canción de la popular serie de Netflix "El juego del Calamar", en apoyo de Carlos Zapata, diputado provincial por Juntos.

"Jugaremos gana el amarillo. Votaremos gana el amarrillo", repasa la bizarra puesta de escena. "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos", continuó.

No es la primera vez que Galleguillos irrumpe con una cruzada de estas características. En agosto pasado, a partir de su candidatura a senadora provincial por la lista 430, protagonizó un particular baile en una terraza. "Los políticos de turno mostraron sus hilachas. Su honestidad barata no me baja la bombacha. Los políticos de siempre, que nunca están presentes, con traje y corbata también son delincuentes. Quede claro a estos tipillos, con la Galleguillo los corruptos al banquillo".

Además, la referente del espacio que conduce el exdiputado nacional Alfredo Olmedo, también se había convertido en noticia por sus polémicos sorteos de bombachas y de bebidas alcohólicas y por publicar un video del famoso "kiki challange" junto a su hermano, Guillermo Galleguillos, también concejal y quien se había presentado como precandidato a senador suplente.

"Si no te queres ir del país por no tener laburo. Eliminalos. Si no queres que te sigan robando. Eliminalos", agrega el remix con base de cumbia.

Donde voto CABA: consultá el padrón electoral del 14 de noviembre



Dónde Voto: consultá el padrón electoral para las elecciones del 14 de noviembre



Quién es Griselda Galleguillos

La concejala cuenta con una larga trayectoria en llamar la atención de los medios con sus estrategias para hacer política. Galleguillos había publicado un rap en 2019 reclamándole al intendente local que pagara el bono municipal y denunciando corrupción.

Además, en los últimos años se encargó de realizar diferentes sorteos a través de sus redes sociales. Dos de los que más repercusión tuvieron fueron uno cuyo premio eran bombachas y otro en el que el ganador se llevaba un cajón de cervezas aunque con la leyenda "Si vas a beber, no conduzca".

Donde voto Córdoba: consultá el padrón electoral del 14 de noviembre

Elecciones 2021: dónde voto en la provincia de Buenos Aires