Sergio Massa le respondió a Bullrich: "Cuando las cosas explotan los que se lastiman son los argentinos"

El candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, le respondió a Patricia Bullrich sus dichos sobre un posible "explosión" de la economía argentina: "Cuando las cosas explotan los que se lastiman son los argentinos".

"Me interesa tener una mirada constructiva, cuando las cosas explotan los que se lastiman son los argentinos, los laburantes. No voy a trabajar solo hasta el 19, después también voy a trabajar de manera constructiva, no compito tratando de destruir al otro", sostuvo Massa.

El dialogo se dio luego de una reunión con industriales y empresarios que mantuvo el actual ministro de Economía para trasladarles cómo será la gestión de las principales variables si el oficialismo consigue otro mandato el próximo 19 de noviembre.

La nuevamente presidenta del PRO y ahora alineada con Javier Milei, Patricia Bullrich, sostuvo que "Lo que pasa es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes, ojalá explote antes ", frase que desembocó en esta respuesta de Massa.

Massa volvió a hablar sobre el desabastecimiento de nafta

El ministro aseguró que el último reporte que le llegó, tanto para el Área Metropolitana (AMBA) como para el interior del país, que se estaba normalizando el expendio de combustibles en las estaciones de servicio y criticó al sector.

"Como ministro no voy a permitir un aumento del 40% con un lockout, las empresas petroleras tienen que saber que somos felices cuando suben las exportaciones, pero no pueden llevarse puesto el bolsillo argentino", consideró en el día en que él aseguró que estaría normalizado el suministro.

El documento de los empresarios que desafía a UP y cuestiona al libertario

Además, apuntó sobre el balotaje y sostuvo que "con la liberación de precios que propone Milei la nafta estaría $ 800, ahora vale $ 320, esos son los dos modelos de país", en sintonía con los carteles que se publicaron previo a las Generales donde se diferenciaba el boleto con subsidios y sin el aporte estatal.

En esta línea y contra el rival que enfrentará en las urnas el 19 de noviembre, Massa respondió que el modelo que buscan implementar desde La Libertad Avanza (LLA) es el de "Martínez de Hoz, Cavallo y Macri, no hay mucho que explicar sobre la política económica de Milei"

Por último, ante la pregunta de si habló con los industriales algún nombre para un posible equipo económico, respondió no, y que "hacer pactos entre gallos y medianoche lastima la credibilidad de la política", nuevamente con un dardo hacia el PRO y LLA.