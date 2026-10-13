En esta noticia ¿Quién es Diego Masargian?

El accidente vial que sufrió a fines de septiembre de 2026 el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, ocho días después de asumir, volvió a generar incertidumbre en un área clave para el gobierno de Javier Milei.

Di Liscia circulaba en moto cuando chocó el 29 de septiembre y sufrió múltiples fracturas. Con ese panorama, la disposición 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, delegó la firma a Rodrigo Sbarra para evitar la acefalía, hasta que el titular pudiera volver a sus funciones, tal como pudo saber El Cronista.

El Gobierno nacional designó este martes a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, que hasta ese momento estaba al frente de la red de hospitales nacionales. Según el comunicado oficial, la prioridad es fortalecer los mecanismos de control y continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos.

¿Quién es Diego Masargian?

Masaragian es médico y llega desde la gestión hospitalaria. Desde julio de 2025 estaba al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un organismo descentralizado del Ministerio de Salud.

Desde ese lugar conducía los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

https://t.co/JhfEGgnNdH — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) October 13, 2026

Masaragian es el cuarto en ocupar el cargo desde que Diego Spagnuolo estuvo al frente, al comienzo de la gestión de Milei. Al primero de los funcionarios lo sucedió Alejandro Vilches, que renunció un lunes, por “razones estrictamente personales”, en plena disputa interna por el rumbo de la política del área.

Esa renuncia fue el lunes 21 de septiembre de 2026. Di Liscia fue designado menos de 24 horas después, con el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo.

El recambio llegó en medio del debate por el Presupuesto 2027. El Gobierno había buscado derogar puntos centrales de la ley vigente de discapacidad, entre ellos la actualización automática de las prestaciones. Frente al rechazo, incluso dentro del propio Gabinete, el oficialismo retrocedió y anunció que trabajaba en una propuesta alternativa junto a sus aliados.