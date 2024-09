Se terminó el paro de Aerolíneas Argentinas: cuándo se reanudan los vuelos

Los gremios aeronáuticos completaron este sábado al mediodía una medida de fuerza por 24 horas en el marco del intenso conflicto gremial que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas sostienen con el gobierno de Javier Milei por sus salarios y una posible privatización de la empresa

La medida había sido definida por los gremios que reúnen a los trabajadores del rubro, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) , luego de una asamblea conjunta.

El paro, el primero formal tras la modalidad encubierta de "asambleas", hizo escalar aún más el conflicto que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas mantienen con el Gobierno por una recomposición salarial y en rechazo a los planes privatizadores del Ejecutivo..

Este sábado, el propio ministro Federico Sturzenegger afirmó que el Gobierno no dará el brazo a torcer en la discusión por una recomposición salarial y confirmó que desde el oficialismo buscarán impulsar una nueva discusión legislativa sobre la venta de la empresa.

"Nosotros no hemos querido movernos, el aumento que le podemos conceder es de 0%. Hasta que la empresa no tenga una ganancia, no puede venir al contribuyente a pedirle más recursos" , apuntó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien también manifestó que los pilotos están en huelga porque "no les dieron los asientos en business para sus familias".

Este viernes 13 y sábado 14 de septiembre los gremios aeronáuticos volverán a parar en el marco de su conflicto con el Gobierno.

Desde Aeronavegantes, en tanto, difundieron un comunicado remarcando que el conflicto comenzó como "algo estrictamente salarial".



"El retraso salarial ya es casi del 80% respecto a diciembre. La empresa, por orden del Gobierno, abiertamente desconoce noviembre y diciembre. Los sindicatos no piden un 70%, con un tercio de ese porcentaje alcanza para destrabar, ganar tiempo, y llevar tranquilidad a trabajadores y pasajeros", expresaron desde el gremio que encabeza Juan Pablo Brey.

"No hay salida de este conflicto con compañeros despedidos o sancionados. Cualquier acción de la empresa en ese sentido deberá ser retrotraída", exigieron.

Nuevo paro de aeronáuticos: a cuántos pasajeros afectó

Se estima que el paro afectó a unos 37.000 pasajeros de 319 vuelos tanto nacionales como internacionales. Del total de afectados, unas 28.000 personas tenían planeados viajes dentro del país, 5500 a destinos regionales y 3500 al Caribe, Estados Unidos y Europa, informaron desde la AA.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, advirtió que la compañía perdió 3 millones de dólares por la huelga de pilotos.



Ni el Aeroparque Jorge Newberry ni el Aeropuerto de Ezeiza operaron vuelos de AA. Lo mismo ocurrió con los aeropuertos de todo el país e incluso los del exterior con horarios programados de la aerolínea de bandera.

Los trabajadores de Intercargo decidieron sumarse realizando asambleas y afectando las operaciones en pista, provocando algunos inconvenientes en pasajeros de otras aerolíneas como JetSmart.

Por ese motivo, Flybondi decidió trasladar sus vuelos de Aeroparque a Ezeiza por al menos 24 horas.

"Flybondi informa que en el marco de la conflictividad gremial y ante la falta de confirmación de la normal prestación del servicio de rampa en Aeroparque, trasladará su operación a partir de las 12 horas del mediodía del viernes 13, hasta el mediodía del sábado 14, precisó la compañía a través de un comunicado.

Nuevo paro de aeronáuticos: qué va a pasar con los pasajeros afectados

Según confirmó Aerolíneas Argentinas a este medio, la empresa estatal nuevamente definió levantar las penalidades para los cambios de pasajes para vuelos programados en el horario del paro.

Es decir, todos aquellos pasajeros que debían volar entre las 12 del mediodía del viernes y las 12 del sábado podrán cambiar sus pasajes de día y horario sin que se les cobre un monto extra, incluso aunque la tarifa base sea más alta.

Además, la aerolínea de bandera se encuentra gestionando la incorporación de vuelos extra una vez que se levante la medida de fuerza para cubrir las salidas que no se realizaron. Según adelantaron, la idea es ampliar las operaciones "lo máximo posible" y que la situación se normalice con el correr de las horas.

Los pasajeros afectados que deseen cambiar sus tickets pueden hacerlo sin costo en el sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas, a través de su portal de autogestión disponible en el siguiente link:

Cabe señalar que, dado que la empresa aún está gestionando la posibilidad de abrir nuevos vuelos, se espera que en las próximas horas se agreguen más opciones de cambio.

La modificación también se puede gestionar a través del contact center de Aerolíneas, al número 11-5199-3555, mientras que también es posible comunicarse por WhatsApp de lunes a viernes de 9 a 18 al +54-911-4940-4798.