"Se está agrandando el error": la fuerte advertencia de Claudio Zuchovicki sobre Silvina Batakis y el dólar

El analista financiero, Claudio Zuchovicki, analizó las nuevas medidas impulsadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis, y afirmó que "la incertidumbre va a existir hasta que se vea que progresivamente va bajando el déficit fiscal".

En diálogo con Radio Rivadavia, el reconocido consultor marcó que la "buena noticia es que por fin lo dicen y reconocen que el déficit es el verdadero problema. Ahora lo que queda es saber si lo van a cumplir, porque no es solo que vos anuncies las cosas. La credibilidad y la confianza la desgastaste en tanto tiempo que te van a seguir exigiendo a pesar de que vos estés cumpliendo".

"A partir de ahí es reconocer que nadie nos quiere financiar y que si nos prestan es carísimo. Vivimos con lo nuestro", añadió.

Las críticas a las medidas de Silvina Batakis

En su primera conferencia de prensa, la funcionaria del Palacio de Hacienda consignó diferentes ejes que seguirá su gestión económica, centrados en la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas, pagar la deuda a bonistas y cumplir con el programa acordado con el FMI .

Entre otros de los puntos centrales, Batakis opinó que, según su consideración, el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio, por lo que no ven necesidad de que haya movimientos ni saltos devaluatorios.

Con respecto a eso, Zuchovicki marcó que "están cómodos hoy con su equilibrio porque si sube el dólar lo que les va a salir es mucho más caro la importación de energía, y eso significa que van a tener que subsidiar mucho más y eso aumentaría mucho más el déficit fiscal. El paso del tiempo potencia las malas decisiones, acá se está agrandando el error ".

Así, cuestionó: "Si fuese el dólar de equilibrio y estarían cómodos, ¿por qué hay diez veces más importadores que exportadores a este precio?, ¿por qué tenés que poner cupo?, ¿por qué tenes que poner cupo al que compra dólar ahorro?, ¿por qué se quedaron sin reservas? Una cosa es el valor que debería valer técnicamente, pero déjame decir que las cosas no valen por lo que dice la teoría, vale por otros factores".

"Que me explique entonces el que tiene esa teoría de costos cómo un barbijo llegó a valer el doble que un barril de petróleo. Los precios no están en función del costo, están en función de a donde lo puedo vender. Las expectativas que tengo sobre el futuro y otros factores, claramente no es el dólar de equilibrio", sentenció.

Sin embargo, reconoció que una de algunas de las políticas anunciadas por Batakis apuntan a la reducción del gasto público , lo que tendería a descomprimir la presión contra el déficit.

El analista financiero Claudio Zuchovicki.

"La medida de descongelar el gasto público y al mismo tiempo la inflación va a aumentar la recaudación fiscal. Es muy probable que baje el déficit y baje la necesidad de emitir", explicó.



"Si yo tengo mucho más dinero muchos más pesos emitidos con menos producción, inevitablemente vas a tener inflación. La emisión monetaria es, sin duda, uno de los componentes más importantes. La Argentina emite porque gasta mucho más de lo que ingresa y nadie lo quiere financiar", concluyó.