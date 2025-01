Se despiden las pensiones en febrero: el Gobierno anunció más bajas, ¿quiénes serán afectados?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de enero y anunció un aumento del 2,7% en febrero para todos los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

Ahora, el organismo previsional confirmó que dará de baja a todos los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) y de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM), que no cumplan con un requisito en particular.

ANSES: cuál es el nuevo requisito para cobrar las pensiones en febrero

A través de la Resolución 918/2024, el Gobierno de Javier Milei informó que todos los titulares de las PNC y PUAM deberán cumplir con el requisito de residencia para cobrar sus haberes.

El documento aclara que los beneficiarios que se encuentren fuera del territorio nacional por más de 90 días perderán el derecho a la prestación . Para verificar este requisito, las autoridades utilizarán la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Pensiones ANSES: ¿qué hacer si el Gobierno me de baja la pensión?

Quienes no cumplan con el requisito obligatorio serán suspendidos y no podrán contar con los haberes hasta que se solicite su activación y el titular ya se encuentre en el país.

Para realizar el trámite, será necesario sacar un turno en alguna oficina de ANSES, donde se deberá presentar un formulario de reclamo de haberes y documentación que justifique activar la prestación suspendida.

En caso de que el incumplimiento del requisito termine en la reconfirmación de la baja, la suspensión será definitiva sin oportunidad a reclamo.

Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobro en febrero?

ANSES confirmó el calendario de pagos de febrero para los pensionados. Este queda conformado de la siguiente manera:

Pensionados con el haber mínimo

DNI terminado en 0 : lunes 10 de febrero.

: lunes 10 de febrero. DNI terminado en 1 : martes 11 de febrero.

: martes 11 de febrero. DNI terminado en 2 : miércoles 12 de febrero.

: miércoles 12 de febrero. DNI terminado en 3 : jueves 13 de febrero.

: jueves 13 de febrero. DNI terminado en 4 : viernes 14 de febrero.

: viernes 14 de febrero. DNI terminado en 5 : lunes 17 de febrero.

: lunes 17 de febrero. DNI terminado en 6 : martes 18 de febrero.

: martes 18 de febrero. DNI terminado en 7 : miércoles 19 de febrero.

: miércoles 19 de febrero. DNI terminado en 8 : jueves 20 de febrero.

: jueves 20 de febrero. DNI terminado en 9: viernes 21 de febrero.

Pensionados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 24 de febrero.

: lunes 24 de febrero. DNI terminados en 2 y 3 : martes 25 de febrero.

: martes 25 de febrero. DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 26 de febrero.

: miércoles 26 de febrero. DNI terminados en 6 y 7 : jueves 27 de febrero.

: jueves 27 de febrero. DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de febrero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 10 de febrero.

: lunes 10 de febrero. DNI terminados en 2 y 3 : martes 22 de febrero.

: martes 22 de febrero. DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 12 de febrero.

: miércoles 12 de febrero. DNI terminados en 6 y 7 : jueves 13 de febrero.

: jueves 13 de febrero. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de febrero.

¿Qué pensiones existen en ANSES?

La página oficial de ANSES aclara que existen distintos tipos de pensiones :