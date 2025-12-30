El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó este martes los nuevos aumentos en las tarifas de gas que se aplicarán a partir del 1° de enero de 2026. Lo hizo a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, y aprobó los nuevos cuadros tarifarios a aplicar por los servicios de distribución de gas natural en todo el país, como Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A.

En primer lugar, la Resolución 1009/2025 autorizó los ajustes a aplicar por Metrogas S.A que fueron incluidos en anexo que acompaña la medida y que detalla los montos por categoría y zona.

De acuerdo a lo publicado, la categoría R1 -que abarca a los usuarios de menor consumo- pagará $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el otro extremo, la categoría más alta (R4) abonará valores de $83.960,03 y $45.627,20, respectivamente.

Por otro lado, la Resolución 1012/2025 dispuso la habilitación de los incrementos de Naturgy BAN S.A, comprendido en el anexo adjunto a la normativa. Asimismo, adjuntó una versión actualizada de las nuevas condiciones tarifarias. Para los usuarios de la categoría R1 en la Zona Norte de Buenos Aires, los montos serán de $2.876,99. En tanto, para la categoría R4 la nueva tarifa quedó en $30.807,68.

Los cuadros tarifarios también incluyen a los usuarios de las categorías R2 (consumo intermedio) y R3 (mayor demanda), divididos en subcategorías según su rango de uso. Ambas resoluciones marcaron que las tarifas contemplan el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y mantienen las bonificaciones para los niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios.

Estas bonificaciones, subrayaron, se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía determinado por la Secretaría de Energía. En tanto, las empresas distribuidoras deben facturar en línea con lo establecido por la Resolución 605/2025, que determinó los precios de referencia para la facturación y, en el caso de que corresponda, aplicar los descuentos vigentes establecidos por la Resolución 24/2025 de la Secretaría de Energía .

Ambos textos aclaran que si el cambio de tarifa ocurre durante un periodo de facturación ya iniciado, se utilizará un mecanismo de prorrateo para aplicar los nuevos valores de forma proporcional al consumo realizado.

Esta actualización responde a un proceso de revisión periódica que evalúa los costos del servicio, la situación económica y los lineamientos del sector.