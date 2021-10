Santilli, Larreta y Lousteau: "Con cepos y control de precios no es posible una Argentina con trabajo e inversión"

El candidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, recorrió esta semana junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el senador Martín Lousteau la localidad de Avellaneda, donde realizaron una caminata por el Centro Comercial, visitaron una Pyme y dialogaron con los vecinos sobre sus principales preocupaciones en la provincia de Buenos Aires.

"Con cepos y control de precios no es posible una Argentina con trabajo e inversión. Seguimos repitiendo los mismos errores del pasado . La única forma de crear empleo es bajando impuestos, generando reglas claras y previsibles, y alentando la producción y las exportaciones", afirmó Santilli.

"Estamos ante una oportunidad histórica de ponerle un freno al kirchernismo en el Congreso y empezar a construir juntos la Argentina y la provincia que soñamos. Con más seguridad, libertad y trabajo para los bonaerenses", arengó Rodríguez Larreta en la reunión con vecinos y comerciantes.

Lousteau, en tanto, afirmó: "La sociedad le dijo al kircherismo en septiembre 'Argentina así no va más', y a la oposición le dijo les damos un voto positivo y de esperanza pero no me traigan el pasado".

Santilli, Larreta y Lousteau estuvieron acompañados por el referente del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto; los candidatos provinciales Martiniano Molina y Pablo Domenichini; y Danya Tavela y Gerardo Milman, integrantes de la lista que encabeza Santilli de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, y otros candidatos locales.

Visitaron las instalaciones de la empresa Archivos Activos de la zona de Crucecita, una compañía líder en venta de mobiliario para empresas que emplea a más de 200 personas, y luego, se dirigieron a Campichuelo y Lacarra para dialogar con los trabajadores del centro comercial de Gerli, quienes les manifestaron su preocupación por la situación económica actual y la inseguridad en el lugar.

La jornada continuó en las instalaciones del club SECLA. Allí, Santilli y los demás dirigentes de Juntos brindaron una charla y los vecinos también realizaron sus reclamos, que estuvieron vinculados, principalmente, a la inseguridad.