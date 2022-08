Santiago Cafiero se reunió con las autoridades de CAME: cuáles son los planes para incrementar las exportaciones de las PyMEs argentinas

El canciller Santiago Cafiero fue recibido hoy por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, y sus máximas autoridades, en la sede de la entidad, con quienes analizó los logros, alcances y desafíos del creciente protagonismo de las PyMEs nacionales en el crecimiento de las exportaciones del país , y la agenda de acciones entre sector privado y público para continuar en esta tarea conjunta.



Cafiero estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y durante el encuentro de trabajo, destacó el Plan de Promoción de las Exportaciones 2022 y detalló que "en julio último las exportaciones se incrementaron un 7,2% (interanual), alcanzando u$s 7.773 millones, lo que representa el mayor registro histórico para ese mes".

"De esta forma -sostuvo el canciller- en los primeros siete meses del año, las exportaciones alcanzaron un récord de u$s 52.151 millones, con un incremento de 22,4% respecto al mismo período de 2021, superando en 12% el récord previo del año 2011".

Cafiero resaltó además la importancia que tienen en el sector exportador nacional los servicios basados en el conocimiento y también el cobre y litio, "minerales esenciales para el mundo, que son vectores económicos y de exportación".

"En el Plan de Acción 2022 de la Cancillería se han programado 1.084 actividades de promoción comercial orientadas a las PyMEs nacionales, a ser ejecutadas por las embajadas, centros de Promoción Comercial y consulados de la Red Diplomática Argentina", aseguró el titular del Palacio San Martín.

Por la CAME participaron su presidente, Alfredo González; el vicepresidente 1º, Camilo Alberto Kahale; el vicepresidente 2º, Fabián Castillo; la vicepresidenta 3ª, Claudia Fernández; y el secretario general, Ricardo Diab.

A su turno, Todesca Bocco señaló que "el Producto Bruto Interno está traccionado por la inversión privada, la cual se encuentra 25% por encima del promedio de 2019, y la industria volvió a crecer en junio, alcanzando un nivel de 14% por encima del promedio de 2019", confirmando que "el trabajo con el sector privado viene funcionado muy bien y somos optimistas respecto al futuro de la Argentina".

Cafiero y Todesca Bocco detallaron que recientemente se ha logrado la apertura de mercado para numerosos productos argentinos: en el caso de Chile, para bovinos reproductores, duraznos, damascos y nectarines; para el Perú, cítricos y nuez de nogal; en el caso de El Salvador, pieles curtidas de bovino; y para el mercado de Trinidad y Tobago, peras, manzanas, uvas y ciruelas. Explicaron que, con la finalidad de seguir profundizando el comercio con los países de la región, se desarrollan negociaciones para acordar protocolos sanitarios y lograr la apertura efectiva de mercados con Bolivia, Colombia, Ecuador, y varios países de Centroamérica.

Por su parte, el presidente de CAME, Alfredo González destacó que "la exportación no es una locura. Es una cuestión de supervivencia para las pymes" y agregó: "Necesitamos que nos ayuden simplificando los trámites burocráticos". En ese contexto, anunció que la entidad está trabajando en un proyecto de ley de promoción de la exportación pyme. "Nosotros no tenemos poder de negociación. La Pyme debería, por ley, diferenciarse de las grandes empresas", señaló.

Según un informe de CAME, de cada 50 empresas pequeñas y medianas que hacen envíos al exterior sólo una exporta de manera constante. Asimismo, de un universo de 600.000 pymes, sólo 8000 son exportadoras. "Tenemos que cambiar la cabeza de los empresarios y empezar a pensar en exportar", enfatizó González.

Durante el encuentro, se puso de relieve que todos los grandes rubros de exportación crecieron, y se destacaron las manufacturas de origen industrial (MOI) que en julio alcanzaron el mayor valor desde 2013, superando en 24% el valor exportado en el mismo mes de 2019. Las cantidades exportadas de bienes industriales estuvieron 4% por encima del dato correspondiente a julio 2019 y los envíos de manufacturas de origen agropecuario (MOA) continúan en máximos históricos.

Los funcionarios señalaron que la Argentina busca modernizar sus acuerdos de Complementación Económica con Ecuador, Colombia y Perú, incorporando nuevas disciplinas como Comercio Electrónico, Compras Públicas, PYMEs, Género y Comercio, Ambiente y Comercio, Asuntos Laborales y Transparencia, entre otros, que vienen desplegando un gran protagonismo. Además pusieron en valor los avances en las negociaciones alcanzadas con Colombia y Chile vinculadas al sector automotor y la coordinación y cooperación en el manejo regional de recursos estratégicos como el litio.

Las autoridades empresarias le presentaron a Cafiero el Sello CAME Sustentable, que es una certificación de procesos basada en el paradigma del Triple Impacto (crecimiento económico con conciencia social y ambiental).

Esta reunión se enmarca en el trabajo del Consejo Público Privado para la Promoción de las Exportaciones, creado en 2020 por la Cancillería, respondiendo al interés de disponer de un espacio institucional que permita el intercambio de ideas y propuestas con el sector privado para la formulación de una política nacional exportadora. Hoy forman parte del Consejo 365 Cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior que aglutinan 18.300 empresas, pertenecientes a 76 complejos exportadores argentinos.

Además estuvieron presentes por CAME: el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el secretario de Organización, Silvio Farach; el secretario gremial, Guillermo Polke; el secretario de Prensa, Salvador Femenía; la secretaria de Capacitación, Beatriz Tourn; el secretario de relaciones institucionales, Ezequiel Cerezo; el secretario de Relaciones Internacionales, Luis Alonso; el secretario de Turismo, Gregorio Werchow; el secretario de Servicios, Dino Minnozzi; el director de Comercio Exterior, José Luis Lopetegui, el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Alejandro Segli y la coordinadora de la secretaría de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, Micaela To